Юкола стала объектом нематериального достояния

Фольклорно-этнографическая экспедиция в Хатанге выявила, что таймырская юкола является объектом нематериального этнокультурного достояния. Ученые познакомились с технологией приготовления юколы, называемой по-долгански «кэрдиилээк».

Фольклорно-этнографическая экспедиция состоялась в рамках реализации всероссийского проекта «Цикл фольклорно-этнографических экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на соцсети Таймырского дома народного творчества.

Экспедиционный проект реализует Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова при поддержке Министерства культуры России.

В Хатанге подробную информацию о национальной кухне долган представила специалист отдела экологического просвещения ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» Евдокия Саченко. Она рассказала об особенностях приготовления блюд из рыбы, мяса дикого северного оленя и дичи.

В поселке Новая экспедицией зафиксирована технология приготовления сезонных блюд, в том числе «бааркы», которое готовится на основе сушено-вяленой рыбы.

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