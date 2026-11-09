Северянам рассказали о наиболее частых ошибках по сертификатам происхождения

Североморское теруправление Росрыболовства представило информацию о типовых ошибках при оформлении сертификатов для поставок продукции из водных биоресурсов в Евросоюз и страны АТР.

Всего за январь-сентябрь Североморское теруправление Росрыболовства оформило более 2,7 тыс. сертификатов происхождения для поставок в государства ЕС, Китай и Республику Корея.

При этом территориальное управление привело типы ошибок, которые допускают заявители при оформлении документов, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, при заполнении сертификата для экспорта в страны Евросоюза чаще всего неверно указываются районы промысла и даты; допускаются расхождения в весе продукции; количество рыбопродукции не соответствует данным электронного рыболовного журнала; некорректно указывается применяемая мера регулирования. Распространены и ошибки в данных решения на вылов: неверный номер или дата завершения действия.

При заполнении заявления неправильно указываются сроки действия и номера разрешений на добычу, допускаются ошибки в реквизитах заявителя. Необходимо обратить внимание и на прилагаемые документы. В частности, прилагать документы, подтверждающие переход права собственности на рыбопродукцию от организации-добытчика к экспортеру (если они не совпадают).

Эта же ошибка распространена и при оформлении сертификатов для работы с КНР и Южной Кореей. Также среди ошибок часто встречаются неверное указание теруправления Рорыболовства, нет доверенности на должностное лицо либо она не соответствует требуемому формату (Китай — машиночитаемая, Корея — электронная копия); полномочия, указанные в доверенности, не соответствуют заявленным действиям.

Территориальное управление привело информацию и о других недочетах.

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