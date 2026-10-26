Утверждение сертификата для ЕС пропишут в вопросах Росрыболовства

Минсельхоз представил проект изменений в постановление, регламентирующее вопросы работы по сертификатам на уловы водных биоресурсов для поставок в Евросоюз.

В постановление правительства РФ от 2 февраля 2010 г . № 35 планируется внести изменения. Проект опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается предусмотреть, что Федеральное агентство по рыболовству уполномочено на утверждение сертификата на улов водных биоресурсов для поставок в ЕС.

Это в том числе позволит наделить Росрыболовство полномочиями по утверждению административного регламента в этой сфере, говорится в пояснительной записке.

Напомним, что весной в связи с вступлением в силу решения Совета Еврокомиссии Росрыболовство публиковало рекомендуемую форму сертификата.

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