Утверждение сертификата для ЕС пропишут в вопросах Росрыболовства
Минсельхоз представил проект изменений в постановление, регламентирующее вопросы работы по сертификатам на уловы водных биоресурсов для поставок в Евросоюз.
В постановление правительства РФ от 2 февраля
Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается предусмотреть, что Федеральное агентство по рыболовству уполномочено на утверждение сертификата на улов водных биоресурсов для поставок в ЕС.
Это в том числе позволит наделить Росрыболовство полномочиями по утверждению административного регламента в этой сфере, говорится в пояснительной записке.
Напомним, что весной в связи с вступлением в силу решения Совета Еврокомиссии Росрыболовство публиковало рекомендуемую форму сертификата.
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