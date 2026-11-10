Торги: в Поморье предлагают права на речную акваторию для любительского лова

В Архангельской области на электронный аукцион выставлен участок для организации любительской рыбалки, расположенный на Северной Двине. Заявки принимают до 26 ноября.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовтсва, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РЛУ «Толоканка» площадью 126 га расположен в Красноборском муниципальном округе.

Стартовая цена лота — 9,5 тыс. рублей. Торги планируют провести 10 декабря на электронной площадке РАД. Участок предоставляют на 20 лет.

В пресс-службе правительства Архангельской области отметили, что в Красноборском округе действуют 18 участков для промышленного рыболовства. «Толоканка» станет первым РЛУ для организации любительского рыболовства, где пользователь будет продавать путевки на добычу водных биоресурсов, за исключением семги и горбуши.

В целом в области насчитывается более 220 рыболовных участков, из которых 69 — для любительского лова.

Читайте также: В Архангельске активно строят инфраструктуру для краба

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews