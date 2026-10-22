В Архангельске активно строят инфраструктуру для краба

Логистический комплекс для перевалки краба в порту Архангельска планируют запустить в 2029 г. По словам министра экономического развития и промышленности региона Евгении Шелюк, реализация проекта находится в активной стадии.

Компании — резиденты Арктической зоны вкладываются в том числе в модернизацию инфраструктуры Северного морского пути, заявила на правительственном часе в Архангельском областном собрании депутатов глава регионального министерства экономического развития и промышленности Евгения Шелюк. По ее словам, совокупный объем инвестиций в такие проекты уже превысил 13 млрд рублей.

В качестве примера министр назвала проект по строительству логистического комплекса в Архангельске, реализация которого находится в активной стадии. Проект предполагает создание инфраструктуры, обеспечивающей полный цикл работы с живым крабом — от добычи до отгрузки на экспорт.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, комплекс предусматривает единовременное содержание до 200 тонн живого краба и контейнерную площадку на 400 рефрижераторов. Запуск объекта намечен на 2029 г ., уточнила Евгения Шелюк.

Напомним, обязательство построить логистический комплекс для перевалки краба было условием аукциона по продаже квот на вылов камчатского краба, организованного весной 2025 г. Покупателем доли стала компания «Багаж» (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум).

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