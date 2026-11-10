Россия и Перу собираются активизировать сотрудничество в рыбной отрасли

Взаимодействие России и Перу по разным направлениям обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и его перуанский коллега Карлос Эспа. Министры договорились активизировать работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству.

Глава внешнеполитического ведомства Перу посетил Россию впервые за 14 лет. Участники переговоров рассмотрели сотрудничество по различным трекам, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД РФ.

Упомянуто и взаимодействие в рыбной отрасли. «В сфере рыболовства традиционно очень хорошее сотрудничество, которое приносит пользу обеим странам», — заявил на итоговой пресс-конференции Сергей Лавров.

Он назвал Межправительственную смешанную российско-перуанскую комиссию по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству в числе эффективных механизмов для диалога. «Сегодня мы договорились активизировать их работу, которая имеет важное практическое значение для развития наших отношений, повышения торгового оборота и, соответственно, это будет отвечать интересам наших граждан», - подчеркнул глава российского МИД.

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