Россия заинтересована в новых возможностях для рыбной торговли с Бангладеш

Российская сторона подняла вопросы поставок рыбопродукции на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Бангладеш. Одно из направлений – корма для аквакультуры.

Пятое заседание Межправительственной российско-бангладешской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось в Дакке. Председатель российской части комиссии — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Повестка охватила вопросы торговли, сельского и рыбного хозяйства, энергетики, промышленности, науки и образования.

В рыбохозяйственной сфере российская сторона подняла вопросы согласования ветеринарных требований и сертификатов для расширения поставок, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Речь идет о пищевой рыбе, морепродуктах и готовых изделиях из них, а также рыбной муке и цистах артемии, из которых получают живой корм для молоди рыб и креветок. Согласование требований позволит расширить возможности российских поставщиков и развивать сотрудничество в обеспечении аквакультуры кормами, отметили в ФАР.

По подсчетам аналитического центра Рыбного союза на основе иностранной таможенной статистики, за январь–октябрь 2026 г. товарооборот морепродуктами между Россией и Бангладеш составил 0,4 тыс. тонн. Основа торговли — поставки в Россию тепловодных аквакультурных тигровых креветок.

«Согласование ветсертификатов и развитие деловых контактов в рамках бизнес-диалога должны придать новый импульс взаимной торговле и диверсифицировать ассортимент поставок», - отметили в объединении.

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