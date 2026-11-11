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Сенаторы намерены вернуться к теме регистрации внебиржевых сделок с рыбой

Сенаторы намерены вернуться к теме регистрации внебиржевых сделок

В числе мероприятий Совета Федерации в декабре заявлен круглый стол, посвященный правоприменению в сфере регистрации внебиржевых сделок с рыбной продукцией.

Вопросы предоставления биржам информации о договорах на поставку рыбопродукции, заключенных не на организованных торгах, находятся в отраслевой повестке Совета Федерации. Об этом сообщает корреспондент Fishnews.

На сайте верхней палаты парламента появилась информация о планах провести в этом году круглый стол «Проблемы и перспективы формирования системы национальных ценовых индикаторов рыбной продукции. Правоприменительная практика регистрации на биржах внебиржевых контрактов на поставку рыбной продукции».

Напомним, что требование о регистрации внебиржевых сделок по рыбопродукции вступило в силу с марта 2026 г. При этом отраслевое сообщество указывало на целый ряд вопросов, связанных с новыми правилами.

В Совете Федерации отмечали, что работа рыбопромышленных предприятий с биржами требует деликатного подхода.

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