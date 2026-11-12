Россия и Узбекистан определили новые направления для сотрудничества в аквакультуре

Специалисты России и Узбекистана будут совместно заниматься разработками препаратов для здоровья рыб в аквакультурных хозяйствах. Еще одно направление для взаимодействия в отрасли — кадровое.

Сотрудничество в рыбохозяйственной сфере обсуждалось на 3-й сессии профильной российско-узбекской смешанной комиссии.

Стороны согласовали объемы промысла на следующий год и обсудили совместные проекты в области аквакультуры, науки и подготовки кадров, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Россия и Узбекистан развивают сотрудничество в области рыбоводства. Уже заключен договор на поставку высокопродуктивных кроссов карпа российской селекции, поставлены гибриды осетровых рыб. Следующий перспективный проект — адаптация российской технологии выращивания судака в Узбекистане», — сообщили в ведомстве.

На 2026–2027 гг. определены новые направления взаимодействия. Это разработка препаратов для профилактики и лечения заболеваний рыб, создание биопрепаратов для очистки водоемов и совместные научные исследования и стажировки специалистов.

Рыбоводство Узбекистана активно развивается , обратили внимание в Росрыболовстве. Число предприятий выросло более чем вдвое — с 2 950 до 6 300, а производство рыбы в 2025 г. достигло рекордных 206 тыс. тонн. Российские технологии и научные разработки могут стать дополнительным ресурсом для развития отрасли.

Следующую встречу комиссии планируется провести в конце 2027 г. в Узбекистане.

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