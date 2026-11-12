США сохранили льготы на поставки рыбы и морепродуктов из Китая

Соединенные Штаты продлили до 9 января 2027 г. исключение из дополнительных импортных пошлин для рыбной продукции из Китая.

Среди товаров, которые освобождены от дополнительных пошлин, мороженое филе пикши, отдельных видов камбалообразных рыб (в том числе морского языка), а также мясо камчатского краба, краба-стригуна опилио, данженесского и некоторых других видов крабов. Всего в исключения попали десять товарных позиций, сообщает корреспондент Fishnews.

Дополнительные пошлины на китайские товары США начали вводить в 2018 г. в рамках расследования торговой практики КНР, связанного с вопросами передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности и инноваций. Одновременно американские власти предусмотрели возможность временного освобождения отдельных категорий товаров от таких тарифных решений. В этот список вошли рыба и морепродукты.

Продление исключений распространяется на товары, которые оформляются для внутреннего потребления в США либо выпускаются с таможенных складов для этих целей начиная с 10 ноября 2026 г.

Читайте также: Власти США запланировали комплексную работу по повышению потребления американской рыбы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews