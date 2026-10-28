Власти США запланировали комплексную работу по повышению потребления американской рыбы

Администрация Дональда Трампа представила стратегию America First Seafood Strategy («Американская рыбная продукция — прежде всего»). План предусматривает поддержку национальной рыбной промышленности, развитие аквакультуры и повышение конкурентоспособности американской рыбной продукции.

Представленная 23 октября стратегия предусматривает меры по пяти основным направлениям. Это продвижение американской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках, модернизация производственной инфраструктуры, обеспечение справедливой конкуренции в международной торговле, совершенствование госрегулирования отрасли и популяризация потребления рыбы и морепродуктов.

Одно из ключевых нововведений — введение добровольной маркировки U.S.-Caught Seafood («морепродукты, выловленные американскими рыбаками»), позволяющей покупателям отличать продукцию американского промысла от импортных товаров.

Новая маркировка предназначена для продукции, добытой американскими рыбаками на судах под флагом США в рамках национальной системы управления рыболовством. Ее использование будет добровольным.

Одновременно власти намерены запустить общенациональную информационную кампанию Eat American Seafood («Ешьте американские морепродукты»), расширить закупки отечественной рыбопродукции для федеральных программ и создать дополнительные возможности сбыта для небольших промысловых предприятий. Для информирования производителей и потребителей запущен специализированный интернет-портал Seafood.gov, сообщает корреспондент Fishnews.

Стратегия также предусматривает популяризацию потребления рыбы и морепродуктов в рамках государственной политики в области здорового питания. Для этого планируется расширить информационную работу с населением и учитывать актуальные научные данные о пищевой ценности рыбопродукции.

Значительное внимание авторы стратегии уделили восстановлению и модернизации рыбоперерабатывающей инфраструктуры. Правительство планирует содействовать возобновлению работы и техническому переоснащению предприятий, расширению холодильных мощностей, обновлению промыслового флота и развитию портовой инфраструктуры. Предусматривается также упрощение административных процедур и расширение возможностей финансирования соответствующих проектов.

В сфере международной торговли американские власти намерены усилить контроль за импортом рыбы и морепродуктов, в том числе тщательнее следить за соблюдением требований Программы мониторинга импорта рыбной продукции. Особое внимание предполагается уделить противодействию незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу, выявлению нарушений при маркировке импортной продукции, а также устранению торговых барьеров. Авторы стратегии считают также важным противодействовать иностранным субсидиям, искажающим условия конкуренции и создающим неблагоприятные условия для американских производителей.

Отдельным направлением станет реформирование госрегулирования рыболовства и аквакультуры. В частности, администрация Трампа намерена сделать процедуры получения разрешений на развитие морской аквакультуры в федеральных водах более прозрачными и предсказуемыми. Кроме того, предусматривается пересмотр отдельных нормативных требований с целью сокращения административных издержек предприятий при сохранении научно обоснованного управления водными биоресурсами.

Новая стратегия развивает положения президентского указа, подписанного в апреле 2025 г ., о восстановлении конкурентоспособности американской рыбной промышленности (Restoring American Seafood Competitiveness). Реализация предусмотренных мер должна способствовать увеличению внутреннего производства рыбной продукции, укреплению экономики прибрежных регионов и снижению зависимости США от зарубежных поставок.

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