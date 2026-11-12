В Приморье определились с началом «зимних каникул» для маломерного флота

Правительство Приморского края установило дату закрытия навигации для маломерных судов на водных объектах региона.

Навигационный период для плавания на маломерных судах в Приморье закроется с 15 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

Такой срок определен постановлением краевого правительства от 12 ноября 2026 г. № 763.

«Ежегодно завершаем навигационный период примерно в одно время. В этом году маломерному флоту было разрешено плавание с 11 апреля», – цитирует пресс-служба правительства краевое минГОЧС.

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