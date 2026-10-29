Жители Дальнего Востока стали сильнее налегать на рыбу

Дальневосточный федеральный округ по итогам 2025 г. сохранил первое место в России по потреблению рыбопродукции (в пересчете на сырец). На одного жителя пришлось 35,2 кг — почти на 26% больше, чем в среднем по стране, приводит данные Росстата Востокгосплан.

Потребление рыбы и рыбной продукции в макрорегионе выросло — с 31,7 кг на человека в 2024 г . Среди восьми федеральных округов Дальний Восток сохранил первое место. Ближайший к нему Южный ФО существенно отстает — 29,9 кг , а среднероссийский уровень составляет 28 кг , сообщили Fishnews в пресс-службе Восточного центра государственного планирования.

«Согласно рекомендациям Минздрава России, рациональная норма потребления рыбы и рыбопродуктов составляет 28 кг на человека в год. И хотя в среднем по России этот ориентир достигнут, различия между регионами остаются значительными. Лишь в половине субъектов страны потребление рыбы соответствует данному уровню. На этом фоне, конечно, выделяются дальневосточные регионы: только в двух из одиннадцати субъектов потребление рыбы ниже нормы — в Бурятии и Еврейской автономной области», — отметили эксперты ФАНУ «Востокгосплан».

По данным учреждения, Чукотский автономный округ с показателем 42,4 кг на человека занимает первое место среди дальневосточных субъектов. Среднестатистический житель Приморского края в прошлом году съел 40,1 кг рыбы, Сахалинской области — 39,2 кг , Якутии и Хабаровского края — по 38,1 кг .

При этом наиболее выраженный абсолютный прирост за год среди регионов ДФО продемонстрировали Камчатский и Хабаровский края. В каждом из них потребление рыбы увеличилось на 8,2 кг на человека: в Камчатском крае — с 28,7 до 36,9 кг , в Хабаровском — с 29,9 до 38,1 кг .

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