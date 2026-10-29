Жители Дальнего Востока стали сильнее налегать на рыбу
Дальневосточный федеральный округ по итогам 2025 г. сохранил первое место в России по потреблению рыбопродукции (в пересчете на сырец). На одного жителя пришлось 35,2 кг — почти на 26% больше, чем в среднем по стране, приводит данные Росстата Востокгосплан.
Потребление рыбы и рыбной продукции в макрорегионе выросло — с
«Согласно рекомендациям Минздрава России, рациональная норма потребления рыбы и рыбопродуктов составляет 28 кг на человека в год. И хотя в среднем по России этот ориентир достигнут, различия между регионами остаются значительными. Лишь в половине субъектов страны потребление рыбы соответствует данному уровню. На этом фоне, конечно, выделяются дальневосточные регионы: только в двух из одиннадцати субъектов потребление рыбы ниже нормы — в Бурятии и Еврейской автономной области», — отметили эксперты ФАНУ «Востокгосплан».
По данным учреждения, Чукотский автономный округ с показателем
При этом наиболее выраженный абсолютный прирост за год среди регионов ДФО продемонстрировали Камчатский и Хабаровский края. В каждом из них потребление рыбы увеличилось на
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