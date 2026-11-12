Для комплекса в Невельске прорабатывают дальнейшие сценарии работы

В Дальневосточной рыбопромышленной управляющей компании рассказали о восстановлении комплекса по переработке водных биоресурсов в Невельске. В этом году работу завода опробовали на лососе.

Простаивавший комплекс переработки водных биоресурсов на Сахалине решили вернуть в строй, на первом этапе завод сосредоточился на переработке красной рыбе.

Лососевая путина на островах в этом году не порадовала объемами. Тем не менее удалось опробовать производство в работе: завод принимал кету, рассказали Fishnews в Сахалинском управлении ДРУК.

На предприятие привлекли молодых людей из системы Российских студенческих отрядов: ребята приехали из разных регионов страны. Опыт такого сотрудничества оказался успешным, отметили в компании.

Сейчас обсуждается инвестиционный проект для дальнейшей работы комплекса в Невельске, в том числе виды продукции, которые будут выпускаться на заводе. Производство нацелено на внутренний рынок, обратили внимание в ДРУК.

Напомним, что компания была создана в 2024 г. для управления активами, перешедшими в собственность государства. Среди направлений ДРУК - промысел, рыбопереработка, морская логистика, развитие марикультуры, инфраструктуры портовых сооружений, услуг по морскому агентированию.

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