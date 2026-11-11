Вылов тихоокеанской сельди достиг 622 тыс. тонн

Российские рыбаки, по данным отраслевой системы мониторинга, поймали на 9 ноября свыше 4 млн тонн. В Дальневосточном бассейне выделяется рост вылова сельди.

На Дальневосточном бассейне поймано порядка 3,19 млн тонн. В том числе минтая рыбаки добыли около 2 млн тонн(+ 48,4 тыс. тонн к уровню 2025 г.), сельди – 622 тыс. тонн (+137,5 тыс. тонн). Нынешний год стал рекордным по уловам сельди на Дальнем Востоке. Трески в Дальневосточном бассейне освоено 105,7 тыс. тонн (+2,3 тыс. тонн); камбал – 59,6 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

На Северном бассейне вылов составил 290,6 тыс. тонн (+ 0,4 тыс. тонн). Трески добыли 123,2 тыс. тонн; пикши – 61,9 тыс. тонн (+11,5 тыс. тонн).

Работа на Западном бассейне принесла 61,4 тыс. тонн. Шпрота (кильки) выловлено 37,3 тыс. тонн (+ 3,2 тыс. тонн); балтийской сельди (салаки) – 16,8 тыс. тонн.

Добыча в Азово-Черноморском бассейне составила 24,5 тыс. тонн. В том числе хамсы взяли 12,8 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне добыли 53 тыс. тонн. В том числе кильки – 14,7 тыс. тонн; частиковых видов рыб – 14 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил 384,634 тыс. тонн.

Читайте также: Отраслевая наука обрисовала ситуацию с рыбными запасами

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews