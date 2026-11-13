Для железнодорожных перевозок скоропорта обновили правила

Минтранс перевыпустил правила перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов. Новый приказ потребовался в связи с завершением действия документа 2019 г.

Новые правила перевозки скоропортящихся грузов утверждены приказом Министерства транспорта от 9 октября 2026 г. № 422. Они вступят в силу с 1 сентября 2027 г. Приказ Минтранса от 4 марта 2019 г. № 66 с этого времени прекращает свое действие.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правила устанавливают процедуру перевозки пищевых и непищевых скоропортящихся грузов, которые требуют мер защиты (охлаждения, отопления, вентилирования) от влияния на них высоких или низких температур наружного воздуха, ухода или обслуживания в пути следования.

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