Субсидии на перевозку рыбы предлагают «донастроить»

Субсидирование перевозок рыбной продукции по железной дороге уже не раз подтверждало свою эффективность, но есть предложения по точечной доработке этого механизма, рассказал гендиректор компании «Дальрефтранс» Андрей Гречкин на Дальневосточном логистическом форуме.

Предоставление субсидий для доставки рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны ввели в 2021 г . И это — рабочий инструмент, отметил на форуме во Владивостоке генеральный директор «Дальрефтранс» (Транспортная группа FESCO) Андрей Гречкин.

«Он [инструмент — прим. ред.] востребован. Субсидия «съедается» минтаем по сути за первые три месяца года», — рассказал руководитель компании — оператора рефконтейнеров.

При этом он добавил, что «Дальрефтранс» предлагает ряд решений по совершенствованию механизмов. Так, предлагается определять субсидию не в тоннаже, а в деньгах, так как железнодорожный тариф на разных направлениях разный.

«Тонна перевезенной рыбы на Новосибирск и тонна перевезенной рыбы на Санкт-Петербург требует абсолютно разных денег. Бывают ситуации, когда субсидия в тоннах есть, а в деньгах лимит закончился», — пояснил Андрей Гречкин.

Механизм субсидирования запускали сначала для продукции из минтая, а затем распространили на горбушу и сардину-иваси, сообщает корреспондент Fishnews. Однако встал вопрос о доведении средств по разным видам рыбы с учетом последовательности путин. В связи с этим компания предложила определять субсидию с разделением по видам водных биоресурсов. Также список объектов, на которые распространяется господдержка, предложено дополнить тихоокеанской сельдью.

Андрей Гречкин выразил надежду, что практика субсидирования доставки рыбной продукции будет продолжена, а лимиты увеличены.

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