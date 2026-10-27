Улов трепанга во Владивостоке вернули в море

В столице Приморья поймали мужчину, незаконно добывшего порядка 600 особей дальневосточного трепанга. Полицейские успели выпустить «морские огурцы» обратно в море.

Фигурант вел незаконный промысел в бухте Новик острова Русский. У задержанного нашли два контейнера с живым трепангом.

Правоохранители изъяли добычу, водолазное снаряжение, лодку, гидрокостюм и орудия лова. Причиненный ущерб оценили в сумму более 800 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Мужчина рассказал, что увлекается подводным плаванием. По словам фигуранта, во время погружения он увидел на дне большое количество трепанга и решил поймать «морской огурец» для личного употребления.

В суд направлено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов в особо крупном размере). С фигуранта взяли обязательство о явке.

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