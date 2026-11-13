Еврокомиссия дала рекомендации по квотам в Атлантике

Европейская комиссия предложила скорректировать квоты на вылов рыбы в 2027 г. в проливах Каттегат и Скагеррак Атлантического океана. Эксперты рекомендуют сократить допустимые объемы добычи ряда промысловых видов, в том числе морского языка, хека и красноперого пагеля.

Наиболее существенные ограничения могут затронуть промысел красноперого пагеля (Pagellus bogaraveo) у берегов Пиренейского полуострова. Еврокомиссия предлагает сократить квоту на его вылов на 35%, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом в атлантической части Гибралтарского пролива предлагают сохранить нулевую квоту. Это необходимо для восстановления истощенных запасов, уверены специалисты.

Допустимый вылов для южной популяции европейского хека хотят сократить на 20%, а для обыкновенного морского языка в Бискайском заливе – на 15%, до 2115 тонн. По оценкам Международного совета по исследованию моря, биомасса последнего с 2022 г. остается ниже установленного порогового значения. Ученые уверены: сокращение вылова до предложенного объема позволит увеличить биомассу популяции примерно на 2,9% и снизить риск ее падения ниже критического уровня.

В то же время некоторые квоты предлагается повысить. В частности, увеличения касаются морских чертей в южной части Бискайского залива и у берегов Пиренейского полуострова (+22%), ставриды в иберийских водах (+6%).

Ограничения на добычу камбалы в проливе Каттегат, а также волнистого ската в Бискайском заливе и у берегов Пиренейского полуострова хотят оставить без изменений.

Отдельное внимание уделено сохранению европейского угря, запасы которого находятся в критическом состоянии. Еврокомиссия считает нужным продлить запрет на любительский лов этого вида в морских водах северо-восточной части Атлантического океана. Коммерческий промысел рекомендуется закрыть не менее чем на шесть месяцев в течение периода с 1 апреля 2027 г. по 31 марта 2028 г. Конкретные сроки будут определяться государствами ЕС с учетом сезонных миграций угря.

Окончательные размеры квот и ограничения установят после получения дополнительных научных рекомендаций и завершения переговоров с третьими странами, включая Великобританию и Норвегию. Предложения Еврокомиссии планируется рассмотреть на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в декабре. После утверждения новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 г.

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