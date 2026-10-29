ЕС определился с квотами на Балтике

Совет Европейского союза согласовал квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2027 г. Лимиты добычи некоторых видов значительно увеличили, при этом сохранены ограничения по треске и отдельным популяциям сельди и лосося.

При принятии решения Совет опирался на предложения Европейской комиссии, утвержденные в августе, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно данным, опубликованным на сайте Еврокомиссии, общий допустимый улов балтийской кильки в 2027 г . увеличится на 44%, до 291,6 тыс. тонн. Квота на добычу сельди в центральной части Балтийского моря вырастет на 71%, до 165,2 тыс. тонн, в Ботническом заливе — на 12%, до 62,5 тыс. тонн, в Рижском заливе — на 11%, до 38,2 тыс. тонн. Допустимый вылов камбалы составил 11,2 тыс. тонн (+2%).

Увеличение квот соответствует научным рекомендациям, отмечено в релизе ЕК.

В то же время Совет ЕС сохранил ограничения на облов восточной и западной популяций балтийской трески. Ее добыча по-прежнему будет разрешена исключительно в качестве прилова при промысле других видов рыб. Квоты останутся на уровне 2026 г . — 430 и 266 тонн соответственно.

Аналогичный режим оставили для сельди в западной части Балтийского моря, ее допустимый прилов составляет 788 тонн. При этом для мелкого прибрежного рыболовства предусмотрено исключение, позволяющее вести целевой промысел.

Лимиты по лососю также останутся без изменений. В основном бассейне Балтийского моря допустимый вылов составит 25,5 тыс. рыб, причем добыча будет ограничена приловом, исключение — летний промысел в прибрежных районах Аландского моря и Ботнического залива. В Финском заливе можно будет освоить 10,2 тыс. лососей.

Вместе с тем Еврокомиссия обеспокоена некоторыми решениями Совета ЕС. В частности, сохранение целевого коммерческого промысла западнобалтийской сельди и любительского промысла лосося в основном бассейне Балтийского моря может затруднить восстановление их популяций, отмечают специалисты. По мнению Европейской комиссии, такие шаги могут противоречить действующему законодательству ЕС.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что тяжелое экологическое состояние Балтийского моря требует последовательного и эффективного соблюдения требований законодательства Европейского союза на всех уровнях. Планируется, что регламент Совет ЕС официально утвердит в ноябре, а новые квоты и ограничения на вылов вступят в силу 1 января 2027 г .

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