Верховный суд разъяснил вопросы конфискации машины для перевозки незаконного улова

Если гражданин приобрел имущество, заведомо добытое преступным путем, — например, лососевую икру, и использовал свою машину для его перевозки, то автомобиль должен быть обращен в собственность государства — к таким выводам пришел Верховный суд.

Президиум Верховного суда утвердил тематический обзор практики применения судами положений Уголовного кодекса о конфискации имущества, сообщает корреспондент Fishnews.

В том числе для единообразия применения норм ВС определили правовую позицию по судьбе автомобилей, которые используются для транспортировки имущества, заведомо добытого незаконным путем.

Суд обратил внимание на ситуацию, когда машина, которая использовалась для приобретения и перевозки незаконной добытой лососевой икры, осталась в распоряжении своего хозяина, осужденного по части 1 статьи 175 УК РФ.

Орудия, оборудование или другие средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, отметили в ВС. В обзоре отмечены разъяснения пленума ВС РФ от 14 июня 2018 г . № 17: к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния для достижения преступного результата.

Аналогичную позицию Верховный суд приводит по ситуации, когда на машине незаконно перевозились дериваты «краснокнижных» рыб — осетровая икра (хозяин авто осужден по части 3 статьи 258.1 УК РФ).

Ранее Верховный суд разобрал ситуацию с машиной гражданина, признанного виновным по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Автомобиль использовался исключительно для транспортировки водных биоресурсов и не является орудием незаконной добычи, а значит, не подлежит конфискации, указал ВС.

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