По рыбе — минус: РЖД поделились данными по контейнерным перевозкам

Перевозки контейнеров по сети РЖД за январь-октябрь 2026 г. показали рост. При этом по доставке рыбных грузов наблюдается снижение.

За первые десять месяцев 2026 г. по сети РЖД перевезено свыше 6,6 млн контейнеров ДФЭ. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о перевозках во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит.

Перевозки рыбы составили 27,1 тыс. ДФЭ, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на приведенные РЖД цифры. Здесь зафиксировано снижение по сравнению с уровнем прошлого года — на 9,1%.

Лидеры среди грузов по объемам перевозки — химикаты и сода, промышленные товары, метизы.

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