Рыбакам и аквафермерам Крыма обещают помогать и дальше

На поддержку рыбной отрасли Республики Крым в этом году было выделено в общей сложности порядка 40 млн рублей. Власти региона рассчитывают, что в следующем году объем господдержки сохранится или увеличится.

Об этом на прямой линии рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. По его словам, средства выделялись предприятиям на компенсацию понесенных затрат и на приобретение рыбопосадочного материала, сообщает корреспондент Fishnews.

«По рыбному направлению мы на следующий год сумму уменьшать не будем, оставим ее как есть, может, даже, думаю, добавим. Постараемся добиться больше денег, потому что предприятия надо поддерживать так или иначе. Конечно же, основное направление — это аквакультура, потому что это гарантированное производство и гарантированные объемы. Ну, по крайней мере, мы их можем хоть как-то спрогнозировать», — подчеркнул Денис Кратюк.

Рыбодобывающий флот, по его словам, испытывает сложности из-за ограничений на выход в море. «Ситуация с достаточно закрытым морем пока не упрощается, и, даже в случае положительного движения в конфликте, мы должны понимать, что море все равно будет одним из таких «острых» мест для наблюдения и для всего остального», — отметил министр.

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