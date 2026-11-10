Рыбакам и аквафермерам Крыма вновь приготовили господдержку

В Республике Крым объявлен отбор претендентов на субсидирование операционных расходов предприятиям рыбной отрасли. Заявки принимают до 20 ноября.

Отбор организует региональный минсельхоз. Претендовать на господдержку могут организации, занимающиеся рыболовством и аквакультурой в акватории Азовского и Черного морей, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Финансовую помощь предоставляют в рамках региональной госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Бланки документов для подачи заявки можно скачать на сайте минсельхоза Крыма.

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