Павел Клименко: У нас достаточно сил, возможностей и компетенций, чтобы воплотить самые смелые идеи

Инжиниринговая компания «Колд Трейд» известна в рыбной отрасли своими решениями в области промышленного холода: от создания оборудования для длительных автомобильных перевозок живого краба до модернизации цехов рыбоперерабатывающих заводов. Сейчас компания работает по подряду Росрезерва.

В частности, в работе три больших проекта Федерального агентства по государственным резервам. Это аммиачные холодильные склады на Сахалине и в городе Луге Ленинградской области, а также объект в Петропавловске-Камчатском — там помимо основного, аммиачного, холодильника, будет эксплуатироваться еще дополнительный сухой склад с постоянным поддержанием плюсовой температуры.

По словам Павла Клименко, сейчас все три проекта для Росрезерва на одинаковой стадии — исполнитель ожидает завершения строительных работ, чтобы приступить к монтажу, пусконаладке и вводу объектов в эксплуатацию.

«Все проектные решения по холодоснабжению и автоматизации разработали наши специалисты, а комплексное инженерное сопровождение позволяет нам обеспечить качество монтажа и надежность оборудования в дальнейшем», — рассказал гендиректор «Колд Трейд».

Павел Клименко акцентировал, что работа по подряду Росрезерва не помешает компании параллельно выполнять другие проекты.

«У нас молодой, но уже опытный и высококвалифицированный коллектив. И достаточно сил, возможностей и компетенций, чтобы воплотить самые смелые идеи», — заявил он.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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