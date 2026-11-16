По науке и практике: для аквакультуры решили актуализировать справочник

Минсельхоз представил проект обновленного справочника в области аквакультуры. Предложенные изменения учитывают актуальные научные данные и потребности отрасли, отметили разработчики.

Проект приказа Министерства сельского хозяйства РФ размещен на портале regulation.gov.ru. Новый справочник придет на смену документу 2015 г .

Изменения разработали совместно с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии, и их рассмотрела биологическая секция ученого совета института, говорится в пояснительной записке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, справочник объединяет информацию об объектах аквакультуры, видах работ в этой сфере, рыбоводных хозяйствах и используемом оснащении.

В проекте нового справочника появилась, например, информация о том, что те или иные виды водных биоресурсов относятся к объектам товарной аквакультуры и искусственного воспроизводства.

Разработчики решили уточнить ряд определений. Предложены и другие изменения. Например, в объекты аквакультуры планируется включить моллюсков мактру китайскую, мерценарию Стимпсона, панопею японскую, петушка тихоокеанского, спизулу сахалинскую и гребешка японского.

«Предлагаемые изменения и дополнения учитывают актуальные научные данные и потребности рыбохозяйственной отрасли и соответствуют предлагаемым изменения и дополнения в Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства)», — отмечено в пояснительной записке.

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