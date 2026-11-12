Антибиотикам в рыбоводстве ищут безвредную альтернативу

Карельские ученые подбирают безопасные растительные экстракты для замены антибиотиков в аквакультуре. Сейчас завершена экспериментальная часть исследования в отношении дигидрокверцетина из отходов заготовки лиственницы.

Научные изыскания проводят специалисты Института биологии Карельского научного центра (КарНЦ) РАН. Проект поддержан грантом Российского научного фонда. Основной объект изучения — радужная форель, сообщили Fishnews в пресс-службе КарНЦ РАН.

Руководитель исследования Надежда Канцерова обратила внимание, что антибиотики используют в аквакультуре для лечения и профилактики заболеваний рыб.

«Постепенно накапливается обратный эффект: бактерии перестают быть чувствительными к антибиотикам, возникает так называемая антибиотикорезистентность. Кроме того, антибиотики попадают и в рацион человека, и в окружающую среду», — подчеркнула она.

По словам руководителя исследования, снижение использования антибиотиков и повышение устойчивости рыбы к неблагоприятным факторам с помощью естественных добавок — это общемировая тенденция.

«Задача нашего проекта — выяснить механизм действия натуральных добавок, используемых сегодня производителями — дигидрокверцетина (ДГК) и танинов каштана. Мы сконцентрировались на их противовоспалительном эффекте. Воспаление — это реакция иммунной системы организма на негативное воздействие: травму, болезнь, стресс. В ходе исследования мы изучаем, во-первых, как развивается воспаление у рыбы, а во-вторых, как на него влияет применение добавки», — отметила Надежда Канцерова.

Ранее специалисты показали эффективность применения ДГК. Было доказано, что эта добавка способствует увеличению выживаемости форели при действии негативных факторов среды и сдерживает распространение заболеваний. В следующем году ученые проведут аналогичный эксперимент с использованием танинов сладкого каштана.

В дальнейшем исследователям предстоит разработать научно обоснованные рекомендации по использованию в практике рыбоводства биологически активных веществ для снижения у радужной форели уровня воспалительной реакции.

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