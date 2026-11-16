На Кубани производителям рыбы предоставят господдержку
В Краснодарском крае распределят субсидии для возмещения части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции. Заявки принимают до 24 ноября.
Отбор проводит региональное министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает корреспондент Fishnews. Претендовать на господдержку могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Средства выделяют из бюджета Краснодарского края. В общей сложности на цели отбора предназначено 4,2 млн рублей.
Максимальный размер одной субсидии — 4,2 млн рублей, количество победителей не установлено.
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