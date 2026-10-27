Специалисты собрали свежие данные по кубанскому раку

Сотрудники ВНИРО провели мониторинговые исследования популяции кубанского рака в лиманах Краснодарского края. По оценкам ученых, основные запасы раков сосредоточены в Ахтарско-Гривенской и Куликово-Ордынской группах азовских лиманов.

Комплексные съемки рака в лиманах Краснодарского края в Южном филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии традиционно выполняются дважды в год — весной и осенью. Такой график позволяет отслеживать межсезонную и многолетнюю динамику изменений в экосистеме и состоянии водных биоресурсов.

В этом году осенние исследования популяции рака и характеристик среды его обитания ученые провели в первой декаде октября, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Научные работы осуществлялись в Куликово-Курчанской, Куликово-Ордынской, Ахтарско-Гривенской, Жестерской и Челбасской группах лиманов.

В рамках экспедиции специалисты выполнили гидрологические и астакологические исследования и собрали гидробиологические пробы для анализа состояния экосистемы. Особое внимание уделяли биологии речного рака, его распределению, половой и размерной структуре популяций, а также распространенности заболеваний.

По результатам экспедиции выяснилось, что основные запасы раков сосредоточены в Ахтарско-Гривенской и Куликово-Ордынской группах лиманов. В Куликово-Курчанской группе раки в последние годы практически не встречаются из-за многолетнего осолонения водоемов, которое неблагоприятно сказывается на развитии и размножении вида.

Восточная часть Челбасской группы лиманов также представляет собой проблемную зону. Длительное время в этих водоемах в летний период наблюдались заморные явления, связанные с зарастанием до 95% площади акватории и слабой проточностью. Несмотря на стабилизацию гидрохимического режима лиманов во время экспедиции в контрольных орудиях лова раки не обнаружены.

Собранные материалы помогут ученым оценить состояние среды обитания и текущие запасы кубанского рака в азовских лиманах Краснодарского края, а также спрогнозировать перспективы восстановления численности вида в проблемных районах.

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