Магаданская область получила свою ТОР

Правительство утвердило постановление о создании территории опережающего развития «Колыма». В границы ТОР войдут земельные участки Ольского, Северо-Эвенского и Ягоднинского муниципальных округов и Магадана общей площадью около 159 тыс. га.

Решение направлено на повышение инвестиционной привлекательности региона и его ускоренное социально-экономическое развитие, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Напомним, ранее для создания новой территории опережающего развития скорректировали законодательство.

По данным правительства, общий объем инвестиций потенциальных резидентов ТОР в реализацию проектов превысит 88 млрд рублей. Также будет создано более 2,2 тыс. рабочих мест.

«Магаданская область долгое время оставалась единственным регионом Дальнего Востока без собственной ТОР, хотя этот инструмент показал высокую эффективность по всей стране», — цитирует заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Олега Кожемяко пресс-служба Минвостокразвития.

Вице-премьер — полпред добавил, что при внедрении ТОР учитывали сложные климатические условия Колымы и логистические факторы.

«Новый режим поможет предпринимателям быстрее реализовывать инвестиционные проекты. Бизнес получит налоговые льготы и административное сопровождение. ТОР не заменит существующую особую экономическую зону, а будет работать на благо региона вместе с уже действующим режимом», — обратил внимание Олег Кожемяко.

Читайте также: О подходах к единой ТОР рассказали в КРДВ

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews