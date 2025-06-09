Для ТОР в Магаданской области заложили основу в законодательстве

Президент подписал федеральный закон, позволяющий создать территорию опережающего развития в Магаданской области. Также снимаются ограничения на образование ТОР в границах особой экономической зоны на Курилах.

В законодательство внесены изменения, направленные на создание территории опережающего развития в Магаданской области. Федеральный закон от 7 июня 2025 г. № 132 снимает запрет на создание ТОР в границах особой экономической зоны в Магадане. Также такие ограничения убираются на Курильских островах.

Новый закон должен обеспечить благоприятные условия для предпринимательства, рассказали в пресс-службе президента.

Для того чтобы избежать дублирования льгот, другим законом — от 7 июня 2025 г. № 147 — внесены изменения в Налоговый кодекс, сообщает корреспондент Fishnews. С 1 января 2026 г. для организаций — участников ОЭЗ в Магаданской области прекращают действовать пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, а также право на применение понижающего коэффициента при расчете налога на добычу полезных ископаемых. При этом снимается запрет на использование инвестиционного налогового вычета, уменьшающего налог на прибыль.

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