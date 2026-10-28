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Режим ЕТОР должен заработать в Дальневосточном и Арктическом регионах с 1 января. Архивное фото

О подходах к единой ТОР рассказали в КРДВ

Ключевое качество единой территории опережающего развития — возможность предоставлять поддержку инвесторам за пределами действующих площадок ТОР, отметили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Гендиректор КРДВ Николай Запрягаев обрисовал предлагаемые подходы к единой территории опережающего развития на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика».

Ключевое качество ЕТОР — возможность предоставлять поддержку инвесторам за пределами действующих площадок территории опережающего развития. Это позволит компаниям реализовывать проекты на всей территории Дальнего Востока и Арктики, не проходя каждый раз длительную процедуру изменения границ ТОР, сообщили Fishnews в пресс-службе корпорации. Заявки на получение статуса резидента будут рассматривать Минвостокразвития России, Минфин, Минэкономразвития и регион. У каждого будут объективные критерии оценки и определенный срок рассмотрения.

«Задача единой ТОР — дать инвестору возможность быстрее пройти путь от идеи до строительства и запуска производства. Для этого в первую очередь необходимы земля и инфраструктура. Эти условия способна обеспечить ЕТОР. При этом основные льготы по налогу на прибыль, землю и имущество сохраняются», — сказал Николай Запрягаев.

Отдельное внимание уделено роли регионов. Экстратерриториальный принцип ЕТОР предполагает, что поддержка больше не будет привязана исключительно к границам отдельных площадок. Поэтому региональные команды совместно с КРДВ смогут определять отраслевые приоритеты, готовить территории и заранее планировать размещение будущих производств. Такой подход позволит формировать инвестиционные предложения с учетом экономических задач и перспектив развития каждого субъекта Федерации, отметили в корпорации.

«Именно регион хорошо понимает, какие производства нужны территории и где новые проекты дадут наибольший эффект», — отметил Николай Запрягаев.

Еще одно направление — создание условий для привлечения и закрепления кадров. Предлагаемый механизм снижения страховых взносов с 30% до 15% на пять лет для работников, постоянно проживающих в регионе и получающих зарплату выше средней по соответствующему виду деятельности, призван стимулировать работодателей создавать условия для переезда и долгосрочной деятельности специалистов на Дальнем Востоке и в Арктике.

Напомним, что режим ЕТОР должен заработать в Дальневосточном и Арктическом регионах с 1 января. Для этого были предложены законодательные изменения. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил 26 октября, что на днях ведомство ожидает внесения законопроекта о единой территории опережающего развития в Госдуму.

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