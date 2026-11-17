НЕАФК дала рекомендации по промыслу на 2027 год

Участники сессии Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) рассмотрели вопросы регулирования промысла таких видов, как окунь-клювач, путассу, атланто-скандинавская сельдь и скумбрия.

Ежегодная 45-я сессия Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана завершилась в Лондоне.

Участники рассмотрели рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES) по запасам конвенционного района и охране уязвимых морских экосистем. Подготовлен запрос в ИКЕС о научных рекомендациях на 2027 г .

Принята рекомендация по управлению запасом окуня-клювача Норвежского и Баренцева морей на 2027 г .: договаривающиеся стороны могут выловить в районе регулирования НЕАФК 3958 тонн окуня-клювача в период с 1 июля по 30 ноября 2027 г .

Принята рамочная рекомендация по путассу, согласно которой общий объем вылова в соответствии с рекомендацией ИКЕС установлен на уровне 1 064 191 тонна. Стороны установят свои объемы вылова до 1 мая 2027 г .

Принята рамочная рекомендация по мерам сохранения и управления для норвежской весенне-нерестующей (атланто-скандинавской) сельди. Рекомендация по сельди предполагает ОДУ в 588 004 тонны без разделения на национальные доли.

Большинством голосов принята рекомендация по управлению запасом скумбрии. Общий объем вылова установлен в соответствии с рекомендацией ИКЕС — 352 938 тонн. При этом для России устанавливается «резерв для защиты запаса» в 1 765 тонн и вводятся санкции за превышение этого объема. В ходе сессии РФ проголосовала против этой рекомендации, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Пролонгирована на 2027 г . рекомендация по пикше банки Роколл, определяющая границы запретного для промысла района. Он установлен в целях охраны молоди.

Участники сессии приняли рекомендацию по запрету целевого промысла сельдевой акулы в районе регулирования НЕАФК на период с 2027 по 2028 г . Принята рекомендация по мерам управления для катрана: общий вылов этого вида в подрайонах ИКЕС 1-10, 12 и 14 не должен превышать 20 124 тонны в 2027 г . и 20 478 тонн – в 2028 г .

Большинством голосов утвержден пятилетний обзор эффективности Рекомендации 19:2014, устанавливающей меры по защите УМЭ. Россия выступила против принятия обзора, поскольку выводы, содержащиеся в нем, прямо противоречат основополагающим положениям Конвенции ООН по морскому праву, Конвенции НЕАФК и, непосредственно, Рекомендации 19:2014, закрепляющим суверенные права прибрежного государства по осуществлению разработки и охраны природных ресурсов, находящихся под его юрисдикцией, отметили в институте.

В ходе сессии президент НЕАФК Стефан Асмундсон (Исландия), занимающий эту должность с ноября 2024 г ., был переизбран на второй срок.

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