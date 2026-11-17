НЕАФК дала рекомендации по промыслу на 2027 год
Участники сессии Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) рассмотрели вопросы регулирования промысла таких видов, как окунь-клювач, путассу, атланто-скандинавская сельдь и скумбрия.
Ежегодная 45-я сессия Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана завершилась в Лондоне.
Участники рассмотрели рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES) по запасам конвенционного района и охране уязвимых морских экосистем. Подготовлен запрос в ИКЕС о научных рекомендациях на
Принята рекомендация по управлению запасом окуня-клювача Норвежского и Баренцева морей на
Принята рамочная рекомендация по путассу, согласно которой общий объем вылова в соответствии с рекомендацией ИКЕС установлен на уровне 1 064 191 тонна. Стороны установят свои объемы вылова до 1 мая
Принята рамочная рекомендация по мерам сохранения и управления для норвежской весенне-нерестующей (атланто-скандинавской) сельди. Рекомендация по сельди предполагает ОДУ в 588 004 тонны без разделения на национальные доли.
Большинством голосов принята рекомендация по управлению запасом скумбрии. Общий объем вылова установлен в соответствии с рекомендацией ИКЕС — 352 938 тонн. При этом для России устанавливается «резерв для защиты запаса» в 1 765 тонн и вводятся санкции за превышение этого объема. В ходе сессии РФ проголосовала против этой рекомендации, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
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Участники сессии приняли рекомендацию по запрету целевого промысла сельдевой акулы в районе регулирования НЕАФК на период с 2027 по
Большинством голосов утвержден пятилетний обзор эффективности Рекомендации 19:2014, устанавливающей меры по защите УМЭ. Россия выступила против принятия обзора, поскольку выводы, содержащиеся в нем, прямо противоречат основополагающим положениям Конвенции ООН по морскому праву, Конвенции НЕАФК и, непосредственно, Рекомендации 19:2014, закрепляющим суверенные права прибрежного государства по осуществлению разработки и охраны природных ресурсов, находящихся под его юрисдикцией, отметили в институте.
В ходе сессии президент НЕАФК Стефан Асмундсон (Исландия), занимающий эту должность с ноября
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