Уловы иваси добрались до 4 тыс. тонн

Промысел дальневосточной сардины (иваси) в этом году суда ведут в подзоне Приморье. На 15 ноября рыбаки добыли 4310 тонн.

На добыче сардины-иваси на прошлой неделе по-прежнему работали четыре судна. Это «Кировка», «Экарма 3», «Октябрь» и «Узон» в водах залива Пера Великого.

Промысел велся в заливе Посьет, а также в районе архипелага Римского-Корсакова, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Специалисты вновь обратили внимание на температурные условия. В мелководных частях бухт и заливов из-за усиления северных и западных ветров теплые поверхностные воды быстро замещаются холодными в результате апвеллингов до значений менее 5°С. В результате сардина массово выбрасывается на берег. Но в центральных частях заливов температура поверхностных вод еще держится в пределах 7-10°С, при которой иваси может нагуливаться.

Уловы за неделю — 9-39 тонн в сутки, в среднем 28,3 тонны. Всего за семидневку поймано 735 тонн.

Вылов скумбрии по-прежнему составляет 14 тонн.

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