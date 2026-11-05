Иваси оставила без сырья японских переработчиков

По данным СМИ, впервые за четверть века японские рыбаки не смогли добыть сардину-иваси у восточного побережья Хоккайдо. В результате остановились предприятия по выпуску рыбной муки.

Добытчики иваси на Хоккайдо говорят о самом неудачном промысловом сезоне за последние 25 лет. Притом что в 2019-2024 гг. рыбаки брали по 200 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отсутствие сардины показали и исследования японских специалистов. В ходе работ на семи станциях у восточного побережья острова с 15 по 21 октября не удалось поймать ни одного экземпляра иваси. Наука обращает внимание на то, что усилилось влияние холодных вод Ойясио, но пока не могут определить, насколько исчезновение сардины из промысловых районов связано с изменением океанологических условий, а насколько – с сокращением запасов.

По оценкам японского Агентства рыбохозяйственных исследований и образования (FRA), биомасса тихоокеанской сардины снизилась с более чем 5 млн тонн в 2022 г. до 1,69 млн тонн в 2025 г. Одновременно отмечается ухудшение воспроизводства популяции. В связи с этим Рыболовное агентство Японии предложило установить разрешенный вылов тихоокеанской сардины на 2027 г. в 162 тыс. тонн вместо 661 тыс. тонн в 2026 г.

Напомним, что со сложностями в добыче иваси в последние два года столкнулись и российские рыбаки. В этом году промысел на Южных Курилах так и не стартовал, осваивается иваси в Японском море. Сокращение подходов в прикурильские воды отечественные специалисты связывают со значительным развитием первой ветви Ойясио и поздним нерестом у тихоокеанского побережья Японии.

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