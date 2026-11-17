Большая конференция рыбохозяйственной науки проходит во Владивостоке

В Тихоокеанском филиале ВНИРО стартовала Всероссийская научно-практическая конференция, приуроченная к 100-летию рыбохозяйственного научного учреждения во Владивостоке.

Конференция «100 лет ТИНРО: наука сохранения биоресурсов для будущих поколений» проходит с 17 по 19 ноября. Она призвана стать открытой площадкой для диалога между наукой и практикой, сообщает корреспондент Fishnews.

«Хочу дать старт этой конференции, которая будет идти три дня: в смешанном режиме, в режиме реальном, режиме ВКС. И уверен, что каждый из вас в ходе этих общений найдет себе интересную задачу, либо найдет подтверждение своим гипотезам, либо найдет партнера для исполнения самых заветных научных мечтаний», — напутствовал участников заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк.

От имени академической науки собравшихся поприветствовал председатель ДВО РАН академик Юрий Кульчин.

«Для нас очень важно взаимодействие между учеными ДВО РАН и учеными ТИНРО и ВНИРО. Мы сейчас вместе разрабатываем фундаментальную программу «Мировой океан». Здесь есть над чем поработать. Я хотел бы всем пожелать большого успеха, интересных дискуссий и, конечно, новых интересных решений», — сказал академик.

Конференция включает восемь тематических секций. Речь идет об исследованиях запасов водных биоресурсов и среды их обитания, а также технологиях выращивания и обработки гидробионтов.

Напомним, что празднование 100-летия ТИНРО началось в прошлом году. К юбилею были приурочены различные мероприятия, включая фотовыставку, посвященную рыбохозяйствнной науке.

Читайте также: В столице Приморья открылась выставка о людях морской науки

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews