В столице Приморья открылась выставка о людях морской науки

Во Владивостоке открылась фотовыставка «Человек. Наука. Океан», посвященная ученым, путешественникам и другим специалистам, изучающим морские науки. Экспозиция показывает многогранность и сложность работы исследователей.

Выставка проходит в музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Символично, что раньше в этом здании располагался корпус ТИНРО — одного из участников проекта. Экспозиция открылась в преддверии 2027 г ., объявленного Годом географии в России.

В организации выставки приняли участие пять научно-исследовательских учреждений: Тихоокеанский филиал ВНИРО, Приморское краевое отделение Русского географического общества — Общество изучения Амурского края, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Национальный научный центр биологии моря имени А.В. Жирмунского (ННЦМБ) ДВО РАН и Дальневосточный региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт.

Представители институтов рассказали корреспонденту Fishnews, что учреждения сотрудничают друг с другом. Специалисты обмениваются данными, совместно изучают морских млекопитающих, помогают друг другу с идентификацией и классификацией различных гидробионтов.

Участие в этом проекте дает возможность ученым пересекаться не только по работе, но и в воспоминаниях и планах на будущее, уверен замдиректора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии — руководитель ТИНРО Алексей Байталюк. Он выразил желание расширить такое сотрудничество, привлекая и другие сферы естественных наук.

«Проект «Человек. Наука. Океан» — это рассказ о профессионалах своего дела, благодаря уникальным знаниям которых Мировой океан приоткрывает нам свои тайны», — поделилась директор музея Анна Синявина.

Закольцованная экспозиция поделена на несколько небольших залов. Фотографии научных учреждений висят на стене по периметру. Каждый из «блоков» посвящен одному из институтов. Снимки — разноплановые.

У ТИНРО много старых черно-белых фото ученых за работой в море и лабораториях. Часть из них уже презентовали на других мероприятиях. А у ННЦМБ больше цветных и неформальных снимков. Среди них — кадры, на которых сотрудники запечатлены в повседневной обстановке и даже в забавных ситуациях.

Так выставка показывает не только результаты работы ученых, но и сам процесс исследований, который зачастую остается за кадром. Жизнь морских специалистов принято романтизировать, однако здесь важно и умение преодолевать трудности. Это хорошо видно на снимках из экспедиций.

Помимо фото есть и экспонаты в витринах — от чучел рыб и птиц до сложных приборов и моделей научно-исследовательских судов.

«Владивосток сложно представить в отрыве от моря. Море — это и наша экономика, и наша история», — обратила внимание замглавы администрации города Екатерина Сиволовская. Она также подчеркнула, что Владивосток — один из крупнейших центров изучения Тихого океана.

Посмотреть экспозицию можно до 18 октября. Организаторы пригласили посетить ее всех желающих, особенно молодежь. Участники проекта надеются, что экспозиция вдохновит ребят и они решат связать свою жизнь с морской наукой.

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Арина БУРЛАКОВА, Fishnews