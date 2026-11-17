Ученые ищут причины снижения лососевых уловов

Доклад, посвященный вероятным причинам низких возвратов горбуши в Охотском море в 2026 г., рассмотрели участники Всероссийской научно-практический конференции в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

Для ответа на вопрос специалисты сопоставили численность и биологическое состояние горбуши на разных этапах морского периода жизни, проанализировали кормовые и температурные условия, передает корреспондент Fishnews.

Осенний этап отмечен низкими размерно-весовыми показателями сеголеток, рассказал заведующий сектором прикладной биоценологии лаборатории изучения морского периода жизни тихоокеанских лососей и перспективных объектов промысла ТИНРО Алексей Сомов. Средняя масса молоди оказалась одной из минимальных за все время наблюдений.

«Мы полагаем, что к моменту осенней откочевки горбуша характеризовалась относительно низкой индивидуальной массой и энергетическим потенциалом на фоне неблагоприятных кормовых условий и повышенного температурного фона. Мы рассматриваем это как возможные неудовлетворительные стартовые условия при океанской зимовке», — отметил специалист.

В зимне-весенний период, считают ученые, на горбушу могли влиять аномальные температурные условия. «Мы предполагаем, что на фоне повышения температуры могли увеличиться энергетические затраты горбуши на поддержание обмена веществ и двигательную активность, — сообщил Алексей Сомов (он подчеркнул, что высказывается гипотеза). — При недостаточной компенсации этих затрат за счет питания доля энергии, доступной для соматического роста и созревания, могла сокращаться».

Дополнительные потери могли возникнуть на завершающих этапах преднерестовой миграции, считают специалисты.

Обратили внимание они и на выраженные положительные температурные аномалии, с которыми рыба столкнулась на пути в районы нереста. «Мы предполагаем, что эти условия могли дополнительно усложнить завершение миграции и созревание горбуши, уже характеризовавшейся низкой массой тела и степенью зрелости», — указал Алексей Сомов.

Таким образом, по мнению ученых, низкие подходы горбуши в нынешнем году сформировались под влиянием комплекса неблагоприятных факторов.

Всероссийская научно-практическая конференция, приуроченная к 100-летию ТИНРО, проходит во Владивостоке с 17 по 19 ноября.

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