Медведи и лосось: тему экологических взаимосвязей обсудили на Сахалине

Ситуацию с подходами тихоокеанских лососей, а также состояние кормовой базы медведей прокомментировал на круглом столе представитель Сахалинского филиала ВНИРО.

Участниками круглого стола «Проблема медведей в Сахалинской области: конфликты с человеком, кормовая база и региональные решения», организованного SakhalinMedia и издательским домом «Губернские ведомости» при поддержке Школы управления регионом, стали биологи, охотовед и представители зоозащитных организаций. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В качестве эксперта по кормовой базе медведей был приглашен ведущий научный сотрудник лаборатории лососевых рыб Сахалинского филиала ВНИРО Виталий Никитин.

Специалист отметил, что снижение подходов тихоокеанских лососей Дальнего Востока России в ряду четных лет проявилось после 2018 г., и к 2026 г. показатель стал минимальным за последние годы.

«Это обусловлено тем, что современный этап характеризуется учащением экстремальных гидрологических явлений, в том числе морских волн тепла, сформированных под влиянием изменений Мирового океана. Это оказывает как опосредованное, так и прямое воздействие на выживаемость лососей, и в первую очередь горбуши, на океаническом этапе жизни и завершающих этапах анадромной миграции. На этом фоне заметно снизилась выживаемость охотоморской горбуши четных лет за период от осени до лета в 2021–2022, 2023–2024 и 2025-2026 годах», - цитирует пресс-служба института Виталия Никитина.

При этом ученый обратил внимание, что в северных районах Сахалина: на северо-восточном и северо-западном побережье - ситуация более благополучная, чем в южной части острова и на Итурупе.

На кету Сахалино-Курильского региона, по сравнению с горбушей, потепление климата негативное влияние оказало значительно позже. Несмотря на ежегодный рост объема выпуска молоди кеты с лососевых рыбоводных заводов, в начале 2020-х гг. наметилась тенденция к снижению вылова кеты, а к середине 2020-х гг. объемы добычи кеты резко обрушились, как это произошло ранее с японской кетой искусственного происхождения, указал Виталий Никитин. В текущем году вылов кеты оказался одним из самых низких.

Всего на 19 октября в Сахалино-Курильском районе поймали порядка 12 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Снижение численности горбуши сказывается на заполнении рек ее производителями у юго-западного и юго-восточного побережья Сахалина, а также в заливах Анива, Терпения и на Итурупе. В остальных районах ситуация удовлетворительная, оценил ведущий научный сотрудник лаборатории.

Бурый медведь может питаться разной пищей. Подтверждено использование этими животными в пищу более 80 видов растений. Уникальная для хищника способность к потреблению кормов растительного происхождения позволила ему заселить самые разнообразные биотопы. С начала лета и примерно до середины августа, пока не начнется массовый нерестовый ход тихоокеанских лососей, основу рациона бурого медведя составляют корма растительного происхождения.

В начале нажировочного периода (последняя декада августа, сентябрь-октябрь), с массовым появлением нерестящихся лососей, травянистые корма занимают в рационе медведя незначительное место. К концу августа на севере Сахалина ягоды и орешки кедрового стланика становятся основными растительными нажировочными кормами; на юге острова кроме ягод, в пищу идут как побеги, так и корни растений.

«Таким образом, кроме тихоокеанских лососей в рацион медведя входят и другие корма. Предполагаем, что состояние кормовой базы медведей можно считать удовлетворительным, так как случаи нападения медведя на людей в период нерестовой миграции горбуши и кеты не зафиксированы», - указал представитель СахНИРО.

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