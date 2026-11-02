К началу ноября вылов лососей зафиксировался на отметке около 99,3 тыс. тонн

По данным на 1 ноября, в Дальневосточном бассейне рыбаки добыли порядка 99,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей. За предыдущие три дня несколько тонн вылова отмечены только по кете в Сахалинской области.

Лососевая путина добирает остатки на Дальнем Востоке. В этом году горбуши поймано 41,9 тыс. тонн. Вылов кеты на 1 ноября составил около 34,8 тыс. тонн. Статистика по нерке - порядка 18,8 тыс. тонн, кижучу — 3,7 тыс. тонн, чавычи — 157 тонн. Симы взяли 45 тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные ВНИРО.

На долю Камчатского края в общем вылове пришлось 55,9 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Хабаровский край поймал в этом году 25,6 тыс. тонн, Сахалинская область — 12 тыс. тонн. Вылов Магаданской области — около 4,3 тыс. тонн, Приморского края — порядка 1 тыс. тонн, Чукотки — 322 тонны.

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