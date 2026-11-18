Регионы получили ОДУ по ресурсам рек, озер и водохранилищ
Минсельхоз России утвердил общий допустимый улов на 2027 г. во внутренних водных объектах. Эти цифры ориентируют, сколько можно добыть в реках, озерах и водохранилищах по разным регионам.
ОДУ на предстоящий год во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод, утвержден приказом Минсельхоза от 11 ноября
Как сообщает корреспондент Fishnews, документ дает раскладку, сколько и каких водных биоресурсов можно добыть, например, на Волге, Байкале, в бассейнах Амура, Онежского и Ладожского озер, на реке Лена, в бассейне Енисея, озере Ханка. Разбивка дается по регионам.
Общий допустимый улов в дальнейшем распределяется по видам квот — для разных видов рыболовства.
Ранее Минсельхоз также утвердил ОДУ на 2027 г. в морских районах лова. Также Росрыболовство уже сориентировало рыбаков по возможностям добычи ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается.
Текст приказа по ОДУ во внутренних водных объектах смотрите в прикрепленном файле.
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