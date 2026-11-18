Регионы получили ОДУ по ресурсам рек, озер и водохранилищ

Минсельхоз России утвердил общий допустимый улов на 2027 г. во внутренних водных объектах. Эти цифры ориентируют, сколько можно добыть в реках, озерах и водохранилищах по разным регионам.

ОДУ на предстоящий год во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод, утвержден приказом Минсельхоза от 11 ноября 2026 г . № 751.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документ дает раскладку, сколько и каких водных биоресурсов можно добыть, например, на Волге, Байкале, в бассейнах Амура, Онежского и Ладожского озер, на реке Лена, в бассейне Енисея, озере Ханка. Разбивка дается по регионам.

Общий допустимый улов в дальнейшем распределяется по видам квот — для разных видов рыболовства.

Ранее Минсельхоз также утвердил ОДУ на 2027 г. в морских районах лова. Также Росрыболовство уже сориентировало рыбаков по возможностям добычи ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается.

Текст приказа по ОДУ во внутренних водных объектах смотрите в прикрепленном файле.

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