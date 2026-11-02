По «неодуемым» объектам промысла опубликовали объемы на 2027 год

Росрыболовство разместило объявление о подготовке и заключении договоров пользования водными биоресурсами, по которым не устанавливается общий допустимый улов, на новый год.

По правилам, объявление ежегодно должно публиковаться не позже 1 ноября.

Ведомство пригласило предприятия подавать заявления для заключения договоров пользования по «неодуемым» видам водных биоресурсов. Для морского промысла документы направляются в теруправления Росрыболовства, для добычи на реках, озерах, водохранилищах – региональным властям.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в приложениях к объявлению приводятся виды водных биоресурсов, районы и объемы их добычи. Здесь можно увидеть, например, цифры по сельди Западно-Беринговоморской зоны, сардине-иваси, сайре и другим объектам.

Ранее Минсельхоз России также утвердил общий допустимый улов на 2027 г. – это важнейший документ для организации промысла.

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