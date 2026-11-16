Перспективы лова в океанических районах обрисовали ученые
Прогноз возможного вылова РФ в исключительных экономзонах зарубежных государств и в открытой части Восточной Атлантики, юго-восточной части Тихого и западной части Индийского океанов на 2027 г. составляет порядка 1 млн тонн. Цифры обсудили на ученом совете Атлантического филиала ВНИРО.
Антарктика
В зоне конвенции АНТКОМ (Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики) добывают патагонского и антарктического клыкачей, ледяную рыбу и криль.
Потенциальный годовой вылов криля российскими судами при олимпийской системе лова и научном сопровождении промысла может составить до 350 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По мнению ученых, такой объем можно освоить с длительностью промысла до 8 месяцев в году, базируясь на подрайоны Антарктического полуострова (48.1) и Южных Оркнейских островов (48.2). Отечественный лов криля был возобновлен в сезон 2024 г. на судне «Командор».
Промыслы патагонского клыкача сосредоточены в зонах под национальной юрисдикцией стран — членов АНТКОМ и недоступны для российских судов. Районом для отечественного промысла патагонского клыкача на акваториях, приближенных к Антарктике, является патагонский шельф (подрайон ФАО 41.3). Здесь добыча ярусловов РФ составляет 1,5-2 тонны клыкача с приловом макруруса.
Антарктический клыкач доступен для российских судов в составе международного олимпийского промысла в районах моря Росса и моря Амундсена (подрайоны 88.1 и 88.2). На сезон
Добыча ледяной рыбы сосредоточена в зонах под национальной юрисдикцией Великобритании и Австралии и недоступна для российского флота.
Восточная Атлантика
В последние годы на шельфе Северо-Западной Африки наблюдается заметное изменение как видового состава, так и величин ежегодного промыслового изъятия стайных пелагических рыб, обратили внимание во ВНИРО.
По мнению специалистов, в
Общий вылов сардины, скумбрии и двух видов ставрид в
«Уменьшение результата относительно прогноза на
В целом возможный вылов отечественным флотом на всем шельфе Северо-Западной Африки (от Марокко до Сьерра-Леоне) оценивается примерно в 250 тыс. тонн.
Тунцы Атлантического океана
В Атлантическом океане возможен круглогодичный промысел тунцов в тропической и субтропической зонах. По материалам Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ICCAT, ИККАТ), годовой вылов в Атлантике достигает 865 тыс. тонн тунцов и сопутствующих этому промыслу видов — мечерылых (копьерылых) рыб и акул. К наиболее массовым относятся тунцы тропической группы и малые тунцы, облавливаемые кошельковыми, ярусными и удебными судами.
Современное состояние запасов тунцовых допускает дополнительное увеличение вылова разных видов этих групп. Суммарно его можно оценить соответственно в 95 тыс. тонн тропических тунцов и в не менее 200 тыс. тонн малых тунцов, рассказали во ВНИРО.
Благополучное состояние запасов тунцов Атлантики и существующие меры по регулированию промысла в рамках ИККАТ позволяют возобновить отечественный специализированный промысел, подчеркнули специалисты.
С учетом сезонного распределения тунцов и рекомендованного допустимого промыслового усилия (четырех сейнеров и трех судов ярусного лова), возможный годовой вылов России с использованием специализированного флота может достигнуть 20 тыс. тонн. Это 10 тыс. тонн в открытой экваториальной части океана и еще 10 тыс. тонн в зонах африканских государств.
Для работы в зонах иностранных государств необходимо получение лицензий, напомнили ученые. Наиболее перспективными зонами являются исключительные экономические зоны (ИЭЗ) Сьерра-Леоне, Либерии, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи, Габона, Кот д´Ивуара, Ганы, Сан-Томе и Принсипи, Анголы.
Прилов тунцов при траловом промысле мелких пелагических рыб в прибрежных зонах африканских стран возможен на уровне до 10 тыс. тонн ежегодно.
Юго-Западная Атлантика
Для отечественного промыслового флота интерес представляют два вида — аргентинский кальмар (Illex argentinus) и аргентинский хек (Merlucсius hubbsi) в районе свободного рыболовства на кромке шельфа и верхней части материкового склона за пределами ИЭЗ Аргентины между 41° и 47°ю.ш.
Промысел кальмара в этой акватории велся с начала декабря
При использовании инерционного прогноза, основанного на закономерности динамики обилия запаса аргентинского кальмара в последние десятилетие, в
Средний вылов за путину ожидается на уровне 10-12 тонн на судо-сутки лова для траулеров типа СТМ при специализированном кальмарном промысле.
Также в районе 41-47°ю.ш. траулеры традиционно ведут промысел аргентинского хека с приловом кальмара, нототении Рамсея, ошибня, макруронуса, путассу, саллилоты, макруруса и скатов. Глубины лова составляют от 105-180 до 300-
В январе-сентябре 2023-2026 гг. в данном районе работал, преимущественно на хеке, российский РТИП «Северная Земля» со среднесуточными уловами в пределах 15-20 тонн. Имеются реальные перспективы российского комбинированного лова кальмара и хека группой среднетоннажных траулеров с общим годовым изъятием при работе пяти судов около 10-15 тыс. тонн хека и около 8-10 тыс. тонн кальмара, считают специалисты.
Юго-Восточная Пацифика
По итогам
В
По итогам 14-й сессии Научного комитета Комиссии ЮТО, состоявшейся в сентябре
В зависимости от принятого решения российская квота на ставриду составит: 1) 31,2-37,3 тыс. тонн при утверждении оценок по модели; 2) 42,7 тыс. тонн по предложению Вануату; 3) 46,1 тыс. тонн по варианту Чили.
Для сравнения, в
Кроме того, значительным ресурсом для отечественного промысла остается скумбрия, вылов которой в юго-восточной части Тихого океана сейчас не ограничивается.
При освоении прогнозируемых объемов ставриды возможный вылов скумбрии в
Освоение прогнозных объемов в
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