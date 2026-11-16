Перспективы лова в океанических районах обрисовали ученые

Прогноз возможного вылова РФ в исключительных экономзонах зарубежных государств и в открытой части Восточной Атлантики, юго-восточной части Тихого и западной части Индийского океанов на 2027 г. составляет порядка 1 млн тонн. Цифры обсудили на ученом совете Атлантического филиала ВНИРО.

Антарктика

В зоне конвенции АНТКОМ (Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики) добывают патагонского и антарктического клыкачей, ледяную рыбу и криль.

Потенциальный годовой вылов криля российскими судами при олимпийской системе лова и научном сопровождении промысла может составить до 350 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По мнению ученых, такой объем можно освоить с длительностью промысла до 8 месяцев в году, базируясь на подрайоны Антарктического полуострова (48.1) и Южных Оркнейских островов (48.2). Отечественный лов криля был возобновлен в сезон 2024 г. на судне «Командор».

Промыслы патагонского клыкача сосредоточены в зонах под национальной юрисдикцией стран — членов АНТКОМ и недоступны для российских судов. Районом для отечественного промысла патагонского клыкача на акваториях, приближенных к Антарктике, является патагонский шельф (подрайон ФАО 41.3). Здесь добыча ярусловов РФ составляет 1,5-2 тонны клыкача с приловом макруруса.

Антарктический клыкач доступен для российских судов в составе международного олимпийского промысла в районах моря Росса и моря Амундсена (подрайоны 88.1 и 88.2). На сезон 2027 г . допустимый вылов антарктического клыкача здесь установлен на уровне 5094 тонны. Отечественный промысел возобновлен в сезон 2024 г . Последние два сезона два российских ярусолова вели лов клыкача.

Добыча ледяной рыбы сосредоточена в зонах под национальной юрисдикцией Великобритании и Австралии и недоступна для российского флота.

Восточная Атлантика

В последние годы на шельфе Северо-Западной Африки наблюдается заметное изменение как видового состава, так и величин ежегодного промыслового изъятия стайных пелагических рыб, обратили внимание во ВНИРО.

По мнению специалистов, в 2027 г . вылов европейской ставриды целесообразно ограничить величиной 70 тыс. тонн. Запас западноафриканской ставриды, в 2022-2023 гг. получивший мощное пополнение урожайными генерациями, способен без ущерба для воспроизводства выдержать изъятие порядка 365 тыс. тонн. Состояние запаса скумбрии улучшится при вылове не более 310 тыс. тонн.

Общий вылов сардины, скумбрии и двух видов ставрид в 2027 г . может составить 930 тыс. тонн, резюмировали в институте.

«Уменьшение результата относительно прогноза на 2026 г ., однако, не означает ухудшения по этой причине результативности тралового промысла, которая ограничивается преимущественно вводимыми на севере региона пространственно-временными ограничениями. В южной его части ожидается даже улучшение условий промысла за счет более ранней миграции с юга ставриды и скумбрии», — отметили в пресс-службе.

В целом возможный вылов отечественным флотом на всем шельфе Северо-Западной Африки (от Марокко до Сьерра-Леоне) оценивается примерно в 250 тыс. тонн.

Тунцы Атлантического океана

В Атлантическом океане возможен круглогодичный промысел тунцов в тропической и субтропической зонах. По материалам Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ICCAT, ИККАТ), годовой вылов в Атлантике достигает 865 тыс. тонн тунцов и сопутствующих этому промыслу видов — мечерылых (копьерылых) рыб и акул. К наиболее массовым относятся тунцы тропической группы и малые тунцы, облавливаемые кошельковыми, ярусными и удебными судами.

Современное состояние запасов тунцовых допускает дополнительное увеличение вылова разных видов этих групп. Суммарно его можно оценить соответственно в 95 тыс. тонн тропических тунцов и в не менее 200 тыс. тонн малых тунцов, рассказали во ВНИРО.

Благополучное состояние запасов тунцов Атлантики и существующие меры по регулированию промысла в рамках ИККАТ позволяют возобновить отечественный специализированный промысел, подчеркнули специалисты.

С учетом сезонного распределения тунцов и рекомендованного допустимого промыслового усилия (четырех сейнеров и трех судов ярусного лова), возможный годовой вылов России с использованием специализированного флота может достигнуть 20 тыс. тонн. Это 10 тыс. тонн в открытой экваториальной части океана и еще 10 тыс. тонн в зонах африканских государств.

Для работы в зонах иностранных государств необходимо получение лицензий, напомнили ученые. Наиболее перспективными зонами являются исключительные экономические зоны (ИЭЗ) Сьерра-Леоне, Либерии, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи, Габона, Кот д´Ивуара, Ганы, Сан-Томе и Принсипи, Анголы.

Прилов тунцов при траловом промысле мелких пелагических рыб в прибрежных зонах африканских стран возможен на уровне до 10 тыс. тонн ежегодно.

Юго-Западная Атлантика

Для отечественного промыслового флота интерес представляют два вида — аргентинский кальмар (Illex argentinus) и аргентинский хек (Merlucсius hubbsi) в районе свободного рыболовства на кромке шельфа и верхней части материкового склона за пределами ИЭЗ Аргентины между 41° и 47°ю.ш.

Промысел кальмара в этой акватории велся с начала декабря 2024 г . по первую половину июня 2025 г . Всего на путине в районе работали более 250-350 судов, в том числе около 337 светоловов и около 40 траулеров. Промысловая обстановка была неустойчивой с вариациями средних суточных уловов от 3-10 до 20-30 тонн, в основном 10-20 тонн. Общий вылов аргентинского кальмара в ЮЗА в 2025 г . составил около 435 тыс. тонн: в ИЭЗ Фолклендских островов — 72,6 тыс. тонн, в ИЭЗ Аргентины — 208,8 тыс. тонн, в районе 41-47° ю.ш. — около 155 тыс. тонн. Уровень запаса в 2025 г . оценили как промежуточный между низким и средним.

При использовании инерционного прогноза, основанного на закономерности динамики обилия запаса аргентинского кальмара в последние десятилетие, в 2027 г . ожидается низкий уровень ресурса с возможным общим выловом на уровне 300-400 тыс. тонн.

Средний вылов за путину ожидается на уровне 10-12 тонн на судо-сутки лова для траулеров типа СТМ при специализированном кальмарном промысле.

Также в районе 41-47°ю.ш. траулеры традиционно ведут промысел аргентинского хека с приловом кальмара, нототении Рамсея, ошибня, макруронуса, путассу, саллилоты, макруруса и скатов. Глубины лова составляют от 105-180 до 300- 650 м .

В январе-сентябре 2023-2026 гг. в данном районе работал, преимущественно на хеке, российский РТИП «Северная Земля» со среднесуточными уловами в пределах 15-20 тонн. Имеются реальные перспективы российского комбинированного лова кальмара и хека группой среднетоннажных траулеров с общим годовым изъятием при работе пяти судов около 10-15 тыс. тонн хека и около 8-10 тыс. тонн кальмара, считают специалисты.

Юго-Восточная Пацифика

По итогам 2025 г . суммарный вылов перуанской ставриды в зоне деятельности Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (ЮТО) вырос на 9,5% по сравнению с 2024 г . и составил 1,42 млн тонн, приводит цифры ВНИРО. По его данным, 85,9% добычи пришлось на флот Чили, вылов трех траулеров Евросоюза достиг 32 856 тонн. В 2026 г . промысел в открытых водах Конвенционного района ведут три траулера ЕС и один-два траулера Республики Корея. Российские суда в районе с 2025 г . не работают.

В 2027 г . возможный объем вылова перуанской ставриды для российского флота в районе регулирования Комиссии ЮТО составит от 31,2 тыс. до 46,1 тыс. тонн. Окончательный размер национальной квоты, доля которой составляет 3,24% от распределяемого лимита, утвердят на сессии комиссии в марте.

По итогам 14-й сессии Научного комитета Комиссии ЮТО, состоявшейся в сентябре 2026 г ., была пересмотрена модель оценки запасов ставриды. В связи с уточнением биомассы и климатическими факторами комитет впервые представил на рассмотрение диапазон общего лимита вылова на 2027 г . от 964 тыс. до 1152 тыс. тонн. Также были предложены альтернативные сценарии: 1319 тыс. тонн (Вануату) и 1424 тыс. тонн (Чили).

В зависимости от принятого решения российская квота на ставриду составит: 1) 31,2-37,3 тыс. тонн при утверждении оценок по модели; 2) 42,7 тыс. тонн по предложению Вануату; 3) 46,1 тыс. тонн по варианту Чили.

Для сравнения, в 2026 г . квота Российской Федерации установлена на уровне 54 269 тонн.

Кроме того, значительным ресурсом для отечественного промысла остается скумбрия, вылов которой в юго-восточной части Тихого океана сейчас не ограничивается.

При освоении прогнозируемых объемов ставриды возможный вылов скумбрии в 2027 г . оценивается на уровне 8,4-12,4 тыс. тонн на севере района (к северу от 30° ю.ш.) или 1,8-2,8 тыс. тонн на юге района (к югу от 30° ю.ш.).

Освоение прогнозных объемов в 2027 г . будет осложнено развитием мощного явления Супер-Эль-Ниньо. Ожидается рассредоточение промысловых скоплений, преобладание молоди и смещение рыбы на юг и в открытый океан. Это потребует от судовладельцев повышенного внимания к поисковой работе, обратили внимание во ВНИРО.

Читайте также: Рыбаков ориентируют на рыбные запасы Африки

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX .

Fishnews