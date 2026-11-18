Наука предлагает к промыслу на Камчатке нетрадиционные объекты

Российский промысел может осваивать еще четыре вида рыб у западного побережья Камчатки, считает главный научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, д.б.н. Алексей Токранов.

Он представил доклад «Нетрадиционные потенциальные объекты прибрежного рыболовства в прикамчатских водах Охотского моря» на большой научной конференции в ТИНРО, сообщает корреспондент Fishnews.

Ссылаясь на данные учетных траловых съемок последних десятилетий, Алексей Токранов рассказал, что вдоль западного побережья Камчатки достаточно велики ресурсы целого ряда рыб, подходящих для прибрежного промысла, но пока не облавливаемых.

Это широколобый морской окунь (Sebastes glaucus), северный волосозуб (Trichodon trichodon), колючий люмпен (Acantholumpenus mackayi) и тихоокеанская песчанка (Ammodytes hexapterus).

Широколобый окунь

Широколобый морской окунь постоянно встречается в промысловых уловах в качестве прилова на западнокамчатском шельфе. Большинство особей в мае-сентябре держится на глубинах менее 30- 40 м при придонной температуре 6-10°С на каменистых участках дна со сложным рельефом.

«Этот окунь встречается повсеместно вдоль побережья Западной Камчатки. Однако наибольшие скопления его, с уловами более 1-2 тонн за часовое траление, зарегистрированы в районах, расположенных выше 56° с.ш.», — отметил ученый.

Размер окуней составлял 12- 52 см , масса тела — от 100 г до 2 кг . Но чаще всего встречаются рыбы размером 14- 22 см и 36- 38 см .

Биомасса широколобого окуня в 1980-2000-х гг. на западнокамчатском шельфе, по данным съемок, колебалась в пределах 1-8 тыс. тонн. Столь существенные различия в ежегодных оценках, на взгляд науки, обусловлены значительным недоучетом численности из-за обитания на участках дна с каменистыми грунтами и сложным рельефом. То есть там, где выполнение донных тралений не всегда возможно или результативно.

«Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что биомасса широколобого морского окуня западнокамчатского шельфа составляет не менее 5 тыс. тонн. Принимая во внимание коэффициент изъятия в пределах 20%, ежегодный вылов этого окуня может достигать 1 тыс. тонн», — подчеркнул Алексей Токранов.

Северный волосозуб

Северный волосозуб довольно многочислен на западнокамчатском шельфе. По современным представлениям, он входит в состав элиторального ихтиоцена, в течение всего года обитая главным образом в шельфовых водах. Максимальные уловы этого вида — до полутора-двух тонн за часовое траление — зарегистрированы южнее 54° с.ш.

Северный волосозуб достигает 32 см в длину и массы 230 г . В уловах чаще всего встречаются особи длиной 16- 22 см и массой 90- 140 г .

По оценкам результатов траловых съемок, биомасса северного волосозуба в прикамчатских водах Охотского моря в различные годы варьировала от 1 тыс. до 15,5 тыс. тонн.

«Однако, поскольку учетные съемки проводили в светлое время суток, когда северный волосозуб способен зарываться в песок, большинство полученных оценок, очевидно, существенно занижены. Так как, по данным специалистов ТИНРО, только хищные рыбы ежегодно потребляют около 14 тыс. тонн этого вида», — рассказал ученый.

По его мнению, наиболее показательными являются результаты учетной траловой съемки 2012 г ., когда биомасса волосозуба составила 15,5 тыс. тонн.

«Исходя из коэффициента изъятия в 30%, величина возможного вылова северного волосозуба может достигать около 5 тыс. тонн. Однако, несмотря на такие запасы и образование довольно плотных скоплений с уловами до двух тонн за часовое траление, сегодня ресурсы этого вида совершенно не используют», — посетовал Алексей Токранов.

Он напомнил, что в 1970-1980-х гг. северного волосозуба вместе с мойвой и песчанкой нередко продавали как «рыбную мелочь» в охлажденном виде в магазинах Петропавловска-Камчатского.

Колючий люмпен

Колючий люмпен — один из самых крупных представителей стихеевых рыб в северной части Тихого океана. Предельный размер достигает 70 см , а масса тела — 800 г .

По данным учетных траловых съемок, биомасса колючего люмпена на глубинах менее 100 м оценивается в пределах от 1 тыс. до 5 тыс. тонн, в среднем — 3,2 тыс. тонн. Причем более 99% обитает южнее 56° с. ш., сообщил Алексей Токранов.

Этот вид стихеевых входит в состав сублиторального ихтиоцена, обитая в течение всего года в шельфовых водах. Его максимальная концентрация в летние месяцы отмечается на глубинах менее 30 м в пределах сравнительно хорошо прогретой водной массы при придонной температуре от 5° до 10°C .

По данным Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН, максимальная длина колючего люмпена в прикамчатских водах Охотского моря составляет 60 см (немного меньше, чем в других местах), а масса — 380 г . Хотя в уловах обычно доминируют особи размером 45- 56 см и массой 250- 350 г .

«Исходя из коэффициента изъятия в 30%, величина возможного вылова колючего люмпена в прибрежных водах в настоящее время может достигать не менее 1 тыс. тонн», — оценил Алексей Токранов.

По его словам, сегодня ресурсы колючего люмпена практически не используются. Лишь в отдельные годы, в начале лета, когда колючий люмпен в качестве прилова попадается в ставные невода на лосося, он в пределах нескольких сотен килограммов поступает на рыбные рынки Петропавловска-Камчатского. Там его продают охлажденным под названием «минога».

Песчанка тихоокеанская

Взрослые особи тихоокеанской песчанки в течение всего года обитают в северной части Тихого океана в верхней части шельфа с глубинами до 100 м . Однако на западнокамчатском шельфе в летние месяцы большинство печанок концентрируется на глубинах 20- 60 м при температуре от 1,5° до 8°.

Ее наибольшие уловы донным тралом во время выполнения учетных съемок (до 400 кг при часовом тралении) ежегодно приходятся на центральную часть западнокамчатского шельфа.

Максимальная длина тихоокеанской песчанки не превышает 30 см , а масса тела 80- 100 г , то есть это довольно мелкая рыба. Хотя в уловах чаще всего встречаются особи размером от 12 до 22 см с массой тела 10- 40 г .

Наука предлагает

Вовлечение широколобого морского окуня, северного волосозуба, колючего люмпена и тихоокеанской песчанки в промысел позволило бы более комплексно и рационально использовать водные биоресурсы западнокамчатского шельфа, считает ученый.

«Они все равно попадаются в уловах, но в обработку не идут: вместе с другим приловом их просто выбрасывают за борт», — констатировал Алексей Токранов. По мнению докладчика, эти виды обеспечили бы ежегодное увеличение объема добычи как минимум на 8-10 тыс. тонн.

«Не исключено, что после выполнения учетных съемок для оценки истинной величины запасов тихоокеанской песчанки эти цифры могут возрасти в два-три раза», — предположил специалист.

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