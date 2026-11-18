Рыбаки-любители привыкают к электронным сервисам

Результаты оцифровки правил любительской рыбалки представил Центр системы мониторинга рыболовства и связи. По его данным, в двух пилотных регионах ресурсом воспользовались более 100 тыс. человек.

Сведения о нормативных требованиях и границах рыболовных и рыбоводных участков размещаются в виде картографических слоев в Национальной системе пространственных данных и доступны на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) в разделе «Выезд на охоту и рыбалку».

«По сути, это цифровая карта: пользователь может получить информацию о действующих ограничениях с учетом конкретного места, даты и способа рыболовства», — отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Пилотный проект по оцифровке правил был запущен в 2024 г . для Астраханской и Ленинградской областей. Об этом в интервью Fishnews ранее рассказывал начальник ЦСМС Александр Михайлов.

Оцифрованные данные полезны не только рыбакам-любителям. Они могут применяться при планировании контрольно-надзорных мероприятий и расстановке сил и средств рыбоохраны, обратили внимание в федеральном агентстве.

Следующим этапом станет практическое применение цифровых данных. Западный бассейновый научно-промысловый совет рекомендовал организовать эту работу в Ленинградской и Калининградской областях с участием сотрудников теруправлений Росрыболовства, специалистов ЦСМС, организаторов любительской рыбалки и объединений рыболовов.

Центр также модернизирует цифровой сервис «Личный кабинет рыбака». Представление сведений о добыче водных биоресурсов собираются сделать удобнее и прозрачнее.

Обновленный сервис планируется в будущем сделать доступным пользователям по всей стране.

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