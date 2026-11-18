Рыбаки-любители привыкают к электронным сервисам
Результаты оцифровки правил любительской рыбалки представил Центр системы мониторинга рыболовства и связи. По его данным, в двух пилотных регионах ресурсом воспользовались более 100 тыс. человек.
Сведения о нормативных требованиях и границах рыболовных и рыбоводных участков размещаются в виде картографических слоев в Национальной системе пространственных данных и доступны на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) в разделе «Выезд на охоту и рыбалку».
«По сути, это цифровая карта: пользователь может получить информацию о действующих ограничениях с учетом конкретного места, даты и способа рыболовства», — отметили в пресс-службе Росрыболовства.
Пилотный проект по оцифровке правил был запущен в
Оцифрованные данные полезны не только рыбакам-любителям. Они могут применяться при планировании контрольно-надзорных мероприятий и расстановке сил и средств рыбоохраны, обратили внимание в федеральном агентстве.
Следующим этапом станет практическое применение цифровых данных. Западный бассейновый научно-промысловый совет рекомендовал организовать эту работу в Ленинградской и Калининградской областях с участием сотрудников теруправлений Росрыболовства, специалистов ЦСМС, организаторов любительской рыбалки и объединений рыболовов.
Центр также модернизирует цифровой сервис «Личный кабинет рыбака». Представление сведений о добыче водных биоресурсов собираются сделать удобнее и прозрачнее.
Обновленный сервис планируется в будущем сделать доступным пользователям по всей стране.
Читайте также: Хабаровский край решил развивать рыболовный туризм
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews