ОДУ на Балтике распределили по видам квот

Росрыболовство отвело под разные вида рыболовства общие допустимые уловы водных биоресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна на 2027 г.

Распределение предусматривает приказ ведомства от 13 ноября 2026 г . № 713.

Как сообщает корреспондент Fishnews, определены объемы добычи рыб для научных исследований и промышленного лова в Балтийском море и заливах — Куршском, Калининградском (Вислинском) и Финском.

Ранее федеральное агентство также распределило по видам квот ОДУ в Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах.

Текст приказа по Западному бассейну смотрите в прикрепленном файле.

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