Объемы по видам рыболовства распределили для Каспия и Черного моря
Росрыболовство продолжает процесс организации промысла на 2027 г. Ведомство распределило по видам квот общие допустимые уловы в Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейне.
Напомним, что ОДУ на предстоящий год по морским районам лова Минсельхоз России утвердил приказом от 1 сентября 2026 г. № 571.
Теперь Росрыболовство выпустило документы о распределении общего допустимого улова по видам квот для Азово-Черноморского (приказ от 9 ноября 2026 г. № 704) и для Волжско-Каспийского бассейна (приказ от 9 ноября 2026 г. № 703).
На Каспии объемы распределены для научных исследований, аквакультуры и промышленного лова, сообщает корреспондент Fishnews. Так, для промышленности отведено более 4,9 тыс. тонн сазана, 4,3 тыс. тонн пресноводного сома, 5,7 тыс. тонн леща, 2,9 тыс. тонн щуки, а также объемы судака и раков.
На Черном море предусмотрены объемы для научных исследований.
Росрыболовство также уже объявило прием заявлений для организации вылова объектов, по которым не устанавливается ОДУ.
Приказы смотрите в прикрепленных файлах.
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