Специалисты поделились оценками состояния осетровых на Амуре

Искусственное воспроизводство помогает восстанавливать запасы амурских осетровых, но проблемой остается браконьерство — об этом говорилось на Всероссийской научно-практической конференции в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

Доклад, посвященный состоянию популяций калуги и амурского осетра, представил на конференции «100 лет ТИНРО: наука сохранения биоресурсов для будущих поколений» Владислав Морозов (сектор осетровых рыб Хабаровского филиала ВНИРО).

Как сообщает корреспондент Fishnews, специалисты отмечают вклад искусственного воспроизводства в пополнение осетровых ресурсов.

В последние пятнадцать лет объемы выпуска калуги и осетра с рыбоводных заводов России и Китая колеблются от 2,5 млн до 4 млн особей в год, При этом выпуск калуги в среднем составляет около 705 тыс. экземпляров в год, амурского осетра — 2,5 млн экземпляров в год.

«Такая разница в объемах обусловлена биологией калуги, чья молодь с ранних этапов развития подвержена каннибализму. Высокие объемы воспроизводства калуги в таком случае проблематичны», — прокомментировал цифры Владислав Морозов.

Во многом именно благодаря работе рыбоводных заводов отмечается кратный рост количества молоди калуги и амурского осетра на Амуре.

По данным ученых, современная численность калуги и амурского осетра показывает два разнонаправленных тренда. У амурского осетра высокие объемы выпуска с рыбоводных заводов закладывают фундамент восстановления запасов. Состояние популяции оценивается как перспективное.

Искусственное воспроизводство калуги не столь значительно, при этом ресурс испытывает серьезный браконьерский пресс. «Состояние ее популяции можно оценивать как условно перспективное при мерах борьбы с ННН-промыслом», — обратил внимание Владислав Морозов.

Выпуски с рыбоводных заводов обеспечивают кратный прирост молоди обоих видов осетровых. Но потеря родительских особей из-за браконьерства, особенно у калуги, значительно снижает эффективность восстановления производителей на их ареалах, резюмировал специалист.

Читайте также: Осетровая рыбалка на Амуре вместо улова принесла проблемы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews