Вклад Вячеслава Шунтова в развитие Приморья отметили наградой

Ветерану Тихоокеанского филиала ВНИРО, доктору биологических наук, профессору Вячеславу Шунтову присвоено звание «Почетный гражданин Приморского края».

Награду вручил на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета глава Приморского края Константин Шестаков. Он поблагодарил ученого за вклад в развитие рыбохозяйственной науки и региона, сообщает корреспондент Fishnews.

Вячеслав Шунтов посвятил отраслевой науке более 65 лет. Автор множества научных работ, основал и развил новую научную школу экосистемного изучения биоресурсов в ИЭЗ РФ и прилегающих водах северной части Тихого океана. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

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