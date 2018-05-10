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10 мая 2018 года
Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

С 24 по 26 апреля в Брюсселе прошла 26-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018, которая ежегодно собирает тысячи профессионалов рыбного рынка – производителей, переработчиков, трейдеров, закупщиков торговых сетей, отелей и ресторанов.

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке в этом году объединил как ведущие предприятия рыбной отрасли, постоянно присутствующие на международных площадках, так и тех, кто только стремится к выходу на новые рынки и нащупывает востребованные форматы для реализации своей продукции. В числе экспонентов – Южно-Курильский рыбокомбинат, ГК «ФОР», «Русская рыбопромышленная компания», ГК «Ф.Э.С.Т», Находкинская база активного морского рыболовства, «Норебо», «Сириус», рыболовецкая артель «Иня», «Дикий Улов», «Русская рыбная фактория». Оператор национального стенда – компания Expo Solution Group, информационная поддержка – Fishnews.

Российская экспозиция разместилась в павильоне № 11 громадного выставочного комплекса Brussels Expo, который на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов. Более 1800 компаний из 79 стран мира в этом году привезли в столицу Бельгии всевозможные виды рыбы и морепродуктов, а также оборудование и технологии для их переработки и сопутствующие сервисы.

Новые бренды и старые знакомые

Возможностью познакомить с новыми брендами максимально широкую профессиональную аудиторию воспользовался холдинг «Норебо». «Раньше это всегда был Ocean Trawlers – наша торговая марка, под которой мы были известны на Западе. Сейчас мы впервые выставляемся как «Норебо», и к этому бренду постепенно привыкают все», – рассказал Fishnews представитель группы компаний Сергей Сенников. Он подчеркнул, что это наименование будет одинаковым и для внутреннего рынка, и для внешнего: «Унификация названий произошла везде. Это показывает, что у нас одна крупная интегрированная компания».

В Брюсселе продукция «Норебо» была представлена под тремя основными брендами. «Это Ocean Spirit, где рыба в основном продается в формате B2B. Glacialis – это филейная группа, филе трески и минтая, которое изготавливается в море, как на Дальнем Востоке, так и на Северо-Западе. И отдельно Borealis – это наш ретейловый бренд, который мы поставляем не только в Россию, но и нашим иностранным партнерам, – продукция с фабрики «Полярное море+», – уточнил Сергей Сенников.

Ровно год назад в Брюсселе Южно-Курильский рыбокомбинат объявил о запуске логистического проекта контейнерных перевозок с Южных Курил. «За прошлый год мы вывезли с помощью контейнерного сервиса совместно с компанией «Камчатка Лайнс» порядка 6 тыс. тонн. Это был, скажем так, тестовый режим. В этом году планируем как минимум удвоить объем», – поделился прогнозом гендиректор предприятия Константин Коробков.

По его мнению, наибольший интерес на выставке ощущался традиционно к продукции из минтая и трески, кроме того, уже второй год растет востребованность тихоокеанской скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). «Этот спрос мы прогнозировали, он будет только нарастать, соответственно, мы все делаем для того, чтобы тоже быть на рынке с этим продуктом», – пообещал руководитель Южно-Курильского рыбокомбината.

Если в прошлом году участие в выставке для Рыболовецкой артели «Гера» из Хабаровского края, продвигающей торговую марку «Дикий Улов», походило скорее на разведку, то в нынешнем – предприятие получило еврономер и готово к завоеванию рынка. «На второй год мы уже прицельно бьем, мы понимаем, какой товар интересен, – говорит директор по развитию компании Ярослав Гусаков. – У нас есть и корюшка, которую охотно покупают в Китае, есть креветка, которой многие интересуются, и красная рыба – кета (ее очень любят в странах Восточной Европы), лососевая икра. Причем мы предлагаем не только сырец, но и расфасованное филе – полуфабрикат однократной заморозки, которая позволяет сохранить максимум качества для конечного потребителя».

Другой дальневосточный участник – НБАМР – не изменил традиционному ассортименту продукции. В витринах можно было увидеть филе и фарш минтая, кальмара, лемонему, сельдь. «Мы нацелены на расширение рынка продаж, в частности выход в Западную Африку, развитие флота и освоение новых объектов промысла, в том числе скумбрии», – прокомментировали ближайшие планы в компании.

Разнообразия на стенде добавляла продукция других предприятий холдинга. Аквакультурный гребешок и сушеный трепанг от «Нереиды», россыпь ракушек – анадара, корбикула, спизула от «Акватехнологий», синий краб – уже собственное производство НБАМР. Кроме того, компания продемонстрировала новый дизайн тары как для блочной заморозки, так и для мелкой розницы - килограммовых пачек филе минтая и кальмара без кожи. В торговых сетях обновленную упаковку можно будет встретить к концу года.

Ориентация на конечного потребителя

В день открытия выставки экспозицию российских предприятий осмотрел замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в сопровождении посла России в Бельгии Александра Токовинина и постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова. Почетные гости оценили представленную в витринах рыбу и морепродукты и пообщались с рыбопромышленниками.

Илья Шестаков обратил особое внимание на продукцию глубокой переработки, которую в этом году привезли даже те производители, что традиционно специализировались на экспорте сырья. «Уже видно, что есть предприятия, которые начали показывать индивидуальную упаковку – то, что можно действительно реализовывать конечному потребителю. Не все еще, конечно. Но мне кажется правильным развивать и показывать достижения с точки зрения не просто мороженой рыбы, а то, что мы действительно ушли дальше», – заявил он.

Глубиной переработки всерьез озаботилась и «Русская рыбопромышленная компания». В первый день выставки она провела специальную презентацию, посвященную смене вектора экспортной политики. Директор по корпоративным коммуникациям РРПК Дмитрий Кравченко назвал одной из главных задач по выставке в Брюсселе информирование о грядущей трансформации в связи с обновлением производственной базы и переориентацией на выпуск филе.

«В мире растет спрос на филе – и в Америке, и в Европе, и в Китае, и в России. Соответственно, мы понимаем, что наша стратегическая инициатива по переходу на производство филе совпадает с этим интересом, – сообщил представитель компании. – Мы прогнозировали для себя, что спрос на филе будет. Не все верили, но мы в это время наращивали свои мощности по производству филе». В этом году РРПК планирует переработать на филе до 40% объема добытого минтая.

На российском стенде в зоне делового общения для участников экспозиции были организованы презентации зарубежных производителей оборудования для рыбопромысловых судов и аквакультуры. Кроме того, состоялся бизнес-диалог с делегацией компаний из Аргентины. Генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов отметил важность налаживания контактов с крупнейшими российскими трейдерами и ретейлом для аргентинских предприятий и пригласил их принять участие в Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia, которая пройдет в Санкт-Петербурге в 13 по 15 сентября.

«Русскую рыбу» хотят продвигать всем миром

25 апреля на российском стенде был организован круглый стол, где рассматривались вопросы повышения спроса на продукцию отечественных рыбаков и ее стоимости в оптовом звене. На встречу были приглашены представители компаний – участников экспозиции, в том числе НБАМР, «Норебо», РРПК, «Иня», ФОР, «Антей», ФЭСТ, «Дикий улов», Южно-Курильский рыбокомбинат.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук представил проект по созданию некоммерческой организации «Русская рыба». В ее задачи должен входить анализ рынков, популяризация рыбной продукции и повышение культуры потребления рыбы в России, стимулирование сбыта на внутреннем рынке, а также решение маркетинговых задач для экспортеров.

«Цель этого проекта – это увеличение стоимости оптовых продаж российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынке. На наш взгляд, мы должны достигнуть показателя не менее 5% в год роста, начиная с 2019 года», – заявил представитель рыбного ведомства. В качестве примера он сослался на положительный опыт таких стран, как США и Норвегия.

С точки зрения регулятора, учредителями некоммерческого партнерства могли бы выступить 15-20 крупнейших рыбопромышленных групп, объединяющих как добывающие, так и перерабатывающие предприятия. Сфокусироваться предложено в первую очередь на четырех секторах рыбного рынка – белая рыба (тресковые), лососевые, пелагические виды и морепродукты. В проекте также планируется участие ФГУП «Нацрыбресурс» – особенно в части логистики – и ВНИРО, которому, как и другим научным институтам, будет поставлена задача по разработке современных продуктов из водных биоресурсов.

Участники встречи в целом поддержали предложение, высказавшись за объединение маркетинговых усилий и выработку единой стратегии для продвижения рыбной продукции. Бизнес интересовали конкретные вопросы – по финансированию, организационной структуре будущего партнерства, наполнению маркировки, поддержке государства и преимуществах, которые дает участие в программе. По итогам обсуждения было принято предварительное решение провести учредительное собрание по «Русской рыбе» в двадцатых числах мая.

За три дня работы выставки российская экспозиция в целом заслужила массу положительных отзывов и от компаний-экспонентов и от посетителей. «Все, кто побывал на национальном стенде России, не только наши участники, отмечали высокий уровень организации, всем все очень понравилось, народу было много», – резюмировал Иван Фетисов. Он добавил, что в ходе переговоров с компанией-организатором Seafood Expo Global / Seafood Processing Global удалось выработать определенную стратегию по дополнительному привлечению аудитории на российский стенд в будущем году.

Fishnews

  • Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
  • Павильон № 11 выставочного комплекса Brussels Expo на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов
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